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Авто

Революционные перемены: новые Jeep Wrangler и Grand Cherokee станут электромобилями (фото)

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Фото: Autocar | Jeep Wrangler станет электрокаром с 2028 года

В ближайшие несколько лет появятся сразу пять электрических моделей Jeep. Электрокарами станут Jeep Wrangler, Grand Cherokee и флагманский Grand Wagoneer.

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Jeep на пороге больших перемен – американский бренд начнет активную электрификацию. Новые поколения внедорожных моделей станут электромобилями либо же получат электрические версии. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Jeep Grand Wagoneer, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, электромобили Jeep Fullscreen
Jeep Grand Wagoneer получит электрическую версию
Фото: Jeep

Информация про электромобили Jeep появилась в соглашении, подписанного концерном Stellantis и американским профсоюзом UAW. Там расписаны сроки дебюта разных моделей марки.

В частности, новый Jeep Grand Cherokee шестого поколения появится в 2027 году и будет доступен как с бензиновыми двигателями, так и в электрических модификациях. Примерно тогда же электрическим вариантом обзаведется и флагман Jeep Grand Wagoneer.

Jeep Wagoneer S, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, электромобили Jeep Fullscreen
Jeep Wagoneer S
Фото: Stellantis

Новый Jeep Wrangler пятой генерации дебютирует в 2028 году и также станет электромобилем. Его готовят в двух версиях – с аккумуляторной батареей и бензиновым мотор-генератором, как в новом пикапе Ram 1500.

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Кроме того, ранее были анонсированы два полностью новых электрокара Jeep. Уже в 2024 году появится роскошный 600-сильный электрокроссовер Jeep Wagoneer S с тремя рядами сидений и запасом хода 600 км.

Jeep Recon, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, электромобили Jeep Fullscreen
Jeep Recon
Фото: Stellantis

За ним последует Jeep Recon – младший брат Wrangler с хорошей проходимостью и съемными дверями.

К слову, недавно Jeep вернулся на украинский рынок и уже представил в нашей стране три модели.

Также Фокус сообщал, что новый Duster 2024 рассекречен до премьеры.