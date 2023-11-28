Революционные перемены: новые Jeep Wrangler и Grand Cherokee станут электромобилями (фото)

В ближайшие несколько лет появятся сразу пять электрических моделей Jeep. Электрокарами станут Jeep Wrangler, Grand Cherokee и флагманский Grand Wagoneer.

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Jeep на пороге больших перемен – американский бренд начнет активную электрификацию. Новые поколения внедорожных моделей станут электромобилями либо же получат электрические версии. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Jeep Grand Wagoneer получит электрическую версию Фото: Jeep

Информация про электромобили Jeep появилась в соглашении, подписанного концерном Stellantis и американским профсоюзом UAW. Там расписаны сроки дебюта разных моделей марки.

В частности, новый Jeep Grand Cherokee шестого поколения появится в 2027 году и будет доступен как с бензиновыми двигателями, так и в электрических модификациях. Примерно тогда же электрическим вариантом обзаведется и флагман Jeep Grand Wagoneer.

Jeep Wagoneer S Фото: Stellantis

Новый Jeep Wrangler пятой генерации дебютирует в 2028 году и также станет электромобилем. Его готовят в двух версиях – с аккумуляторной батареей и бензиновым мотор-генератором, как в новом пикапе Ram 1500.

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Кроме того, ранее были анонсированы два полностью новых электрокара Jeep. Уже в 2024 году появится роскошный 600-сильный электрокроссовер Jeep Wagoneer S с тремя рядами сидений и запасом хода 600 км.

Jeep Recon Фото: Stellantis

За ним последует Jeep Recon – младший брат Wrangler с хорошей проходимостью и съемными дверями.

К слову, недавно Jeep вернулся на украинский рынок и уже представил в нашей стране три модели.

Также Фокус сообщал, что новый Duster 2024 рассекречен до премьеры.