Прародитель всех внедорожников: бренд Jeep отмечает 80-летие (фото)

Jeep стал первым серийным внедорожником в мире и ведет свою родословную от военного Willys. Американская компания с 1945 года выпускает исключительно внедорожники и кроссоверы.

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Модели повышенной проходимости являются самым популярным автомобильным сегментом в наши дни. Основателем этого класса является Jeep, который отмечает 80-летие. Фокус расскажет историю американского бренда.

Jeep ведет свою родословную от Willys Фото: Iconic Auctioneers

Предшественником Jeep является знаменитый военный Willys 1941 года. Полное название модели звучит как General Purpose Willys (GPW – "Джи-пи-ви") и у американских военных оно со временем трансформировалось в прозвище Jeep.

Первый гражданский Jeep CJ Фото: Wikipedia

Внедорожник прославились на фронтах Второй мировой и в Willys решили создать гражданскую его версию для фермеров. С этой целью 80 лет назад, в 1943 году, и зарегистрировали бренд Jeep.

Jeep Station Wagon Фото: скриншот/YouTube

Производство дебютной модели CJ (Civil Jeep – "Гражданский Джип") стартовало в 1945 году. Поначалу она практически не отличалась от военного Willys, но постепенно внедорожник стали дорабатывать.

Jeep Jeepster 1948 года Фото: Motor Trend

Так, со временем, мощность двигателя выросла с 60 до 76 сил и появилась модель Station Wagon с металлической крышей и дверями. А в 1948 году появилась вторая модель – оригинальный кабриолет Jeepster, который предлагали только с задним приводом.

Jeep Forward Control Фото: Wikipedia

В 1953 году Jeep выкупила компания Kaiser и новые владельцы взялись расширить его линейку. Появились усовершенствованный Jeep CJ-5 с увеличенной колесной базой и бескапотная коммерческая модель Jeep FC — прообраз УАЗ "Буханки".

Jeep Wagoneer 1963 года Фото: Jeep

А в 1963 году появился предок современных премиальных внедорожников – Jeep Wagoneer. Он сочетал рамную конструкцию и полный привод с мягкой подвеской, дорогой отделкой салона, кондиционером, усилителем руля и автоматической КПП.

Jeep Cherokee 1984 года Фото: jeep.co.uk

На выбор предлагались версии Wagoneer мощностью до 270 л. с. Вскоре у него появились собратья – укороченный Jeep Cherokee и пикап Gladiator.

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С 1970 года Jeep стал частью концерна American Motors. Четыре года спустя увидел мир первый электромобиль Jeep. Внедорожник CJ-5 оснастили 30-сильным мотором, а его запас хода составил 47 км. 352 таких авто выпустили для почты.

Jeep Wrangler 1987 года Фото: Jeep

В 80-х началось обновление линейки Jeep. Сначала в 1984 году представили новый Cherokee, оказавшийся очень популярным. Два года спустя "ветерана" CJ сменил новый Wrangler со схожим дизайном, но современной начинкой.

Jeep Grand Cherokee 1992 года Фото: Jeep

В 1987 году Jeep перешел под крыло концерна Chrysler и практически сразу же стартовала разработка преемника Wagoneer – Grand Cherokee. Внедорожник вобрал в себе все новейшие технологии – электропривод сидений с памятью, пневмоподвеску, бортовой компьютер, бесключевой доступ, ABS. На выбор предлагали моторы V6 и V8 мощностью до 245 л. с.

Jeep Compass Фото: Stellantis

В XXI веке модельный ряд Jeep расширили компактные кроссоверы Compass и Renegade,были возрождены пикап Gladiator и флагманский роскошный Wagoneer.

Jeep Grand Cherokee 2023 года Фото: Stellantis

С 2021 года в составе Chrysler американский бренд вошел в новый концерн Stellantis. В линейке появились экономичные гибридные версии моделей, а в нынешнем году запустили в производство и электромобиль Jeep Avenger. В то же время, остаются в строю и классические Jeep Wrangler и Grand Cherokee.

Электромобиль Jeep Avenger Фото: Stellantis

К слову, недавно бренд Jeep вернулся на украинский рынок и представил три модели.

Также Фокус сообщал, что 12-летний Jeep продали всего за три доллара.