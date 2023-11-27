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Авто

Прародитель всех внедорожников: бренд Jeep отмечает 80-летие (фото)

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Фото: Stellantis | Классический Jeep CJ и его современный преемник Wrangler

Jeep стал первым серийным внедорожником в мире и ведет свою родословную от военного Willys. Американская компания с 1945 года выпускает исключительно внедорожники и кроссоверы.

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Модели повышенной проходимости являются самым популярным автомобильным сегментом в наши дни. Основателем этого класса является Jeep, который отмечает 80-летие. Фокус расскажет историю американского бренда.

история Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep Cherokee, Jeep grand Cherokee Fullscreen
Jeep ведет свою родословную от Willys
Фото: Iconic Auctioneers

Предшественником Jeep является знаменитый военный Willys 1941 года. Полное название модели звучит как General Purpose Willys (GPW – "Джи-пи-ви") и у американских военных оно со временем трансформировалось в прозвище Jeep.

Jeep CJ-2A, история Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep Cherokee, Jeep grand Cherokee Fullscreen
Первый гражданский Jeep CJ
Фото: Wikipedia

Внедорожник прославились на фронтах Второй мировой и в Willys решили создать гражданскую его версию для фермеров. С этой целью 80 лет назад, в 1943 году, и зарегистрировали бренд Jeep.

история Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep Cherokee, Jeep grand Cherokee Fullscreen
Jeep Station Wagon
Фото: скриншот/YouTube

Производство дебютной модели CJ (Civil Jeep – "Гражданский Джип") стартовало в 1945 году. Поначалу она практически не отличалась от военного Willys, но постепенно внедорожник стали дорабатывать.

история Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep Cherokee, Jeep grand Cherokee Fullscreen
Jeep Jeepster 1948 года
Фото: Motor Trend

Так, со временем, мощность двигателя выросла с 60 до 76 сил и появилась модель Station Wagon с металлической крышей и дверями. А в 1948 году появилась вторая модель – оригинальный кабриолет Jeepster, который предлагали только с задним приводом.

Jeep Forward Control, история Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep Cherokee, Jeep grand Cherokee Fullscreen
Jeep Forward Control
Фото: Wikipedia

В 1953 году Jeep выкупила компания Kaiser и новые владельцы взялись расширить его линейку. Появились усовершенствованный Jeep CJ-5 с увеличенной колесной базой и бескапотная коммерческая модель Jeep FC — прообраз УАЗ "Буханки".

Jeep Wagoneer, история Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep Cherokee, Jeep grand Cherokee Fullscreen
Jeep Wagoneer 1963 года
Фото: Jeep

А в 1963 году появился предок современных премиальных внедорожников – Jeep Wagoneer. Он сочетал рамную конструкцию и полный привод с мягкой подвеской, дорогой отделкой салона, кондиционером, усилителем руля и автоматической КПП.

Jeep Cherokee,история Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep grand Cherokee Fullscreen
Jeep Cherokee 1984 года
Фото: jeep.co.uk

На выбор предлагались версии Wagoneer мощностью до 270 л. с. Вскоре у него появились собратья – укороченный Jeep Cherokee и пикап Gladiator.

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С 1970 года Jeep стал частью концерна American Motors. Четыре года спустя увидел мир первый электромобиль Jeep. Внедорожник CJ-5 оснастили 30-сильным мотором, а его запас хода составил 47 км. 352 таких авто выпустили для почты.

Jeep Wrangler, история Jeep, Jeep CJ, Jeep Cherokee, Jeep grand Cherokee Fullscreen
Jeep Wrangler 1987 года
Фото: Jeep

В 80-х началось обновление линейки Jeep. Сначала в 1984 году представили новый Cherokee, оказавшийся очень популярным. Два года спустя "ветерана" CJ сменил новый Wrangler со схожим дизайном, но современной начинкой.

Jeep Grand Cherokee, история Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep Cherokee Fullscreen
Jeep Grand Cherokee 1992 года
Фото: Jeep

В 1987 году Jeep перешел под крыло концерна Chrysler и практически сразу же стартовала разработка преемника Wagoneer – Grand Cherokee. Внедорожник вобрал в себе все новейшие технологии – электропривод сидений с памятью, пневмоподвеску, бортовой компьютер, бесключевой доступ, ABS. На выбор предлагали моторы V6 и V8 мощностью до 245 л. с.

Jeep Compass, история Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep Cherokee, Jeep grand Cherokee Fullscreen
Jeep Compass
Фото: Stellantis

В XXI веке модельный ряд Jeep расширили компактные кроссоверы Compass и Renegade,были возрождены пикап Gladiator и флагманский роскошный Wagoneer.

Jeep Grand Cherokee 2023, история Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep Cherokee Fullscreen
Jeep Grand Cherokee 2023 года
Фото: Stellantis

С 2021 года в составе Chrysler американский бренд вошел в новый концерн Stellantis. В линейке появились экономичные гибридные версии моделей, а в нынешнем году запустили в производство и электромобиль Jeep Avenger. В то же время, остаются в строю и классические Jeep Wrangler и Grand Cherokee.

Jeep Avenger Fullscreen
Электромобиль Jeep Avenger
Фото: Stellantis

К слову, недавно бренд Jeep вернулся на украинский рынок и представил три модели.

Также Фокус сообщал, что 12-летний Jeep продали всего за три доллара.