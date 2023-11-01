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Быстрее спорткаров: в Украине заметили сверхмощный американский кроссовер (фото)

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Фото: Topcars UA | Jeep Grand Cherokee Trackhawk является самой быстрой модификацией кроссовера

Jeep Grand Cherokee Trackhawk оснащен двигателем от спорткара Dodge Challenger SRT Hellcat. Кроссовер способен разгоняться до сотни всего за 3,7 секунды и развивать скорость 290 км/ч.

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В Киеве заметили заряженный кроссовер Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2019 года выпуска. Эта модель разгоняется до сотни быстрее многих спорткаров. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Заряженная версия Jeep Grand Cherokee Trackhawk дебютировала в 2017 году. Эта модификация отличается более мощным двигателем от Dodge Challenger SRT Hellcat, более жесткой подвеской и новым кузовным обвесом.

Сразу после дебюта Jeep Grand Cherokee Trackhawk вошел в список самых быстрых кроссоверов в мире. Даже итальянский конкурент Lamborghini Urus оснащается менее мощным двигателем.

Снаружи определить заряженную версию можно по переднему бамперу с увеличенными воздухозаборниками. Еще одной отличительной чертой модификации являются желтые тормозные суппорты.

Сзади установлены четыре выхлопных патрубка. На задней двери разместили увеличенный спойлер.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk Fullscreen
Сзади размещены четыре выхлопных патрубка
Фото: Topcars UA

Замеченный в Киеве экземпляр окрашен в серый глянцевый цвет. Внешний вид дополняют черные колесные диски и аэрография с названием версии.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk Fullscreen
На кузове появилась аэрография с надписью Trackhawk
Фото: Topcars UA

Jeep Grand Cherokee Trackhawk оснащен 6,2-литровым компрессорным двигателем V8 мощностью 707 л.с. и 875 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды. Максимальная скорость составляет 290 км/ч.

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