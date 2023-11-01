Быстрее спорткаров: в Украине заметили сверхмощный американский кроссовер (фото)

Jeep Grand Cherokee Trackhawk оснащен двигателем от спорткара Dodge Challenger SRT Hellcat. Кроссовер способен разгоняться до сотни всего за 3,7 секунды и развивать скорость 290 км/ч.

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В Киеве заметили заряженный кроссовер Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2019 года выпуска. Эта модель разгоняется до сотни быстрее многих спорткаров. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Заряженная версия Jeep Grand Cherokee Trackhawk дебютировала в 2017 году. Эта модификация отличается более мощным двигателем от Dodge Challenger SRT Hellcat, более жесткой подвеской и новым кузовным обвесом.

Сразу после дебюта Jeep Grand Cherokee Trackhawk вошел в список самых быстрых кроссоверов в мире. Даже итальянский конкурент Lamborghini Urus оснащается менее мощным двигателем.

Снаружи определить заряженную версию можно по переднему бамперу с увеличенными воздухозаборниками. Еще одной отличительной чертой модификации являются желтые тормозные суппорты.

Сзади установлены четыре выхлопных патрубка. На задней двери разместили увеличенный спойлер.

Замеченный в Киеве экземпляр окрашен в серый глянцевый цвет. Внешний вид дополняют черные колесные диски и аэрография с названием версии.

На кузове появилась аэрография с надписью Trackhawk Фото: Topcars UA

Jeep Grand Cherokee Trackhawk оснащен 6,2-литровым компрессорным двигателем V8 мощностью 707 л.с. и 875 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды. Максимальная скорость составляет 290 км/ч.

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