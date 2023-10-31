Миниатюрный Rolls-Royce: в Украине заметили роскошное британское авто (фото)

Mini Cooper S Inspired by Goodwood разработан совместно с компанией Rolls-Royce. Эта модификация предлагает более роскошный интерьер и уникальное оформление экстерьера.

Related video

В Киеве заметили необычный хэтчбек Mini Cooper S Inspired by Goodwood 2012 года выпуска. Это лимитированная версия модели с роскошным интерьером. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Mini Cooper S Inspired by Goodwood был разработан совместно с компанией Rolls-Royce. Эта модификация имеет уникальное оформление экстерьера и интерьера. Всего было выпущено 1000 таких авто.

Все хэтчбеки окрашены в черный цвет Diamond Black Metallic. Внешний вид дополняют уникальные 17-дюймовые колесные диски Goodwood Spoke. Также снаружи можно заметить хромированную отделку.

В интерьере появилась более роскошная отделка из светлой кожи Cornsilk и вставками из шпона орехового дерева. Еще одними изменениями внутри является плетеная обшивка потолка, хромированная отделка и датчики приборной панели со шрифтом Rolls-Royce.

Mini Cooper S Inspired by Goodwood имеет роскошный интерьер Фото: MINI

Mini Cooper S Inspired by Goodwood оснащен 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 184 л.с. и 240 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,2 секунды. Максимальная скорость составляет 223 км/ч.

Важно

Компактная ракета: в Киеве заметили яркий заряженный спорткар Audi (фото)

Когда Mini Cooper S Inspired by Goodwood был новым, он стоил на 28 200 долларов дороже стандартной модели. Тем не менее ограниченная серия хэтчбека быстро нашла своих покупателей.

Ранее Фокус писал, что в Киеве сфотографировали очень редкий Mercedes S-Class 1998 года в тюнинге Brabus.