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Авто

Яркий дизайн и складывающаяся крыша: презентован лимитированный электромобиль Mini (фото)

Mini Cooper SE Convertible, Mini Cooper SE, новый Mini Cooper, электромобиль Mini, кабриолет Mini
Фото: MINI | Всего выпустят лишь 999 Mini Cooper SE Convertible

Новый Mini Cooper SE Convertible оснащен 184-сильным мотором и разгоняется до 100 км/ч за 7,3 с. Запас хода составляет 201 км.

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В линейке Mini появилась вторая электрическая модель – Cooper SE Convertible. Кабриолет поступит в производство с апреля и его выпустят лимитированной серией из 999 авто. Об этом сообщает официальный сайт BMW Group.

Mini Cooper SE Convertible, Mini Cooper SE, новый Mini Cooper, электромобиль Mini, кабриолет Mini Fullscreen
Электрокар узнается по оригинальным 17-дюймовым колесам
Фото: MINI

Примечательно, что концептуальный кабриолет Mini Cooper SE показали летом прошлого года и тогда руководители британской компании заявили, что не будут выпускать серийную модель. Теперь же они изменили свое решение.

Новый Mini Cooper SE Convertible получил ту же силовую установку, что и электрический хэтчбек. Он оснащен 184-сильным мотором и батареей емкостью 32,6 кВт∙ч. Кабриолет Mini разгоняется до 100 км/ч за 7,3 с и развивает 150 км/ч, а его запас хода составляет 201 км.

Mini Cooper SE Convertible, Mini Cooper SE, новый Mini Cooper, электромобиль Mini, кабриолет Mini Fullscreen
Крыша и фонари украшены узорами в виде британского флага
Фото: MINI

Электромобиль Mini привлекает ярким ретро-дизайном с овальными фарами и фонарями с узором в виде британского флага. От бензиновых моделей он отличается оформлением передней части и особыми 17-дюймовыми дисками.

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Лимитированная версия доступна только в черном и серебристом цветах. Тканевая крыша складывается за 18 с на скорости до 30 км/ч и также украшена британским флагом.

Mini Cooper SE Convertible, Mini Cooper SE, новый Mini Cooper, электромобиль Mini, кабриолет Mini Fullscreen
Салон отделан кожей и лакированным пластиком
Фото: MINI

Салон Mini Cooper SE Convertible отделан кожей и лакированным пластиком. Стандартную комплектацию пополнили подогрев сидений и проекция на лобовое стекло.

Mini продолжат расширять электрическую линейку. Вскоре дебютируют хэтчбек нового поколения и компактный электрокроссовер.

Также Фокус сообщал, что британцы готовят еще и мощный электрический спорткар MG.