Яркий дизайн и складывающаяся крыша: презентован лимитированный электромобиль Mini (фото)
Новый Mini Cooper SE Convertible оснащен 184-сильным мотором и разгоняется до 100 км/ч за 7,3 с. Запас хода составляет 201 км.
В линейке Mini появилась вторая электрическая модель – Cooper SE Convertible. Кабриолет поступит в производство с апреля и его выпустят лимитированной серией из 999 авто. Об этом сообщает официальный сайт BMW Group.
Примечательно, что концептуальный кабриолет Mini Cooper SE показали летом прошлого года и тогда руководители британской компании заявили, что не будут выпускать серийную модель. Теперь же они изменили свое решение.
Новый Mini Cooper SE Convertible получил ту же силовую установку, что и электрический хэтчбек. Он оснащен 184-сильным мотором и батареей емкостью 32,6 кВт∙ч. Кабриолет Mini разгоняется до 100 км/ч за 7,3 с и развивает 150 км/ч, а его запас хода составляет 201 км.
Электромобиль Mini привлекает ярким ретро-дизайном с овальными фарами и фонарями с узором в виде британского флага. От бензиновых моделей он отличается оформлением передней части и особыми 17-дюймовыми дисками.Важно
Лимитированная версия доступна только в черном и серебристом цветах. Тканевая крыша складывается за 18 с на скорости до 30 км/ч и также украшена британским флагом.
Салон Mini Cooper SE Convertible отделан кожей и лакированным пластиком. Стандартную комплектацию пополнили подогрев сидений и проекция на лобовое стекло.
Mini продолжат расширять электрическую линейку. Вскоре дебютируют хэтчбек нового поколения и компактный электрокроссовер.
Также Фокус сообщал, что британцы готовят еще и мощный электрический спорткар MG.