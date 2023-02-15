Яркий дизайн и складывающаяся крыша: презентован лимитированный электромобиль Mini (фото)

Новый Mini Cooper SE Convertible оснащен 184-сильным мотором и разгоняется до 100 км/ч за 7,3 с. Запас хода составляет 201 км.

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В линейке Mini появилась вторая электрическая модель – Cooper SE Convertible. Кабриолет поступит в производство с апреля и его выпустят лимитированной серией из 999 авто. Об этом сообщает официальный сайт BMW Group.

[ + – ] Электрокар узнается по оригинальным 17-дюймовым колесам Фото: MINI

Примечательно, что концептуальный кабриолет Mini Cooper SE показали летом прошлого года и тогда руководители британской компании заявили, что не будут выпускать серийную модель. Теперь же они изменили свое решение.

Новый Mini Cooper SE Convertible получил ту же силовую установку, что и электрический хэтчбек. Он оснащен 184-сильным мотором и батареей емкостью 32,6 кВт∙ч. Кабриолет Mini разгоняется до 100 км/ч за 7,3 с и развивает 150 км/ч, а его запас хода составляет 201 км.

[ + – ] Крыша и фонари украшены узорами в виде британского флага Фото: MINI

Электромобиль Mini привлекает ярким ретро-дизайном с овальными фарами и фонарями с узором в виде британского флага. От бензиновых моделей он отличается оформлением передней части и особыми 17-дюймовыми дисками.

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Лимитированная версия доступна только в черном и серебристом цветах. Тканевая крыша складывается за 18 с на скорости до 30 км/ч и также украшена британским флагом.

[ + – ] Салон отделан кожей и лакированным пластиком Фото: MINI

Салон Mini Cooper SE Convertible отделан кожей и лакированным пластиком. Стандартную комплектацию пополнили подогрев сидений и проекция на лобовое стекло.

Mini продолжат расширять электрическую линейку. Вскоре дебютируют хэтчбек нового поколения и компактный электрокроссовер.

Также Фокус сообщал, что британцы готовят еще и мощный электрический спорткар MG.