Яскравий дизайн і складний дах: презентовано лімітований електромобіль Mini (фото)

Новий Mini Cooper SE Convertible оснащений 184-сильним двигуном і розганяється до 100 км/год за 7,3 с.

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У лінійці Mini з'явилася друга електрична модель Cooper SE Convertible. Кабріолет надійде у виробництво з квітня і його випустять лімітованою серією із 999 авто. Про це повідомляє офіційний сайт BMW Group.

[ + – ] Електрокар впізнається за оригінальними 17-дюймовими колесами Фото: MINI

Примітно, що концептуальний кабріолет Mini Cooper SE показали влітку минулого року, і тоді керівники британської компанії заявили, що не випускатимуть серійної моделі. Тепер вони змінили своє рішення.

Новий Mini Cooper SE Convertible отримав ту ж силову установку, що й електричний хетчбек. Він оснащений 184-сильним мотором та батареєю ємністю 32,6 кВт∙год. Кабріолет Mini розганяється до 100 км/год за 7,3 сек і розвиває 150 км/год, а його запас ходу становить 201 км.

[ + – ] Дах та ліхтарі прикрашені візерунками у вигляді британського прапора. Фото: MINI

Електромобіль Mini приваблює яскравим ретро-дизайном із овальними фарами та ліхтарями з візерунком у вигляді британського прапора. Від бензинових моделей він відрізняється оформленням передньої частини та особливими 17-дюймовими дисками.

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Лімітована версія доступна лише в чорному та сріблястому кольорах. Тканинний дах складається за 18 с на швидкості до 30 км/год і також прикрашений британським прапором.

[ + – ] Салон оздоблений шкірою та лакованим пластиком. Фото: MINI

Салон Mini Cooper SE Convertible оздоблений шкірою та лакованим пластиком. Стандартну комплектацію доповнили підігрів сидінь та проєкція на лобове скло.

Mini продовжать розширювати електричну лінійку. Незабаром дебютують хетчбек нового покоління та компактний електрокросовер.

Також Фокус повідомляв, що британці готують ще й потужний електричний спорткар MG.