Только для избранных: Lamborghini презентовали эксклюзивный сверхмощный кроссовер (фото)

Купить Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12 смогут только владельцы трекового суперкара Essenza SCV12. Новая версия кроссовера отличается особой отделкой экстерьера и интерьера.

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Спортивный кроссовер Lamborghini Urus получил лимитированную версию Performante Essenza SCV12, которая доступна только для избранных клиентов. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Купить Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12 могут только те люди, которые владеют трековым суперкаром Essenza SCV12. Модель была изготовлена ограниченным тиражом в 40 экземпляров.

Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12 отличается двухцветной отделкой кузова. На передних боковых дверях появились гоночные номера. В нижней части кузова также есть контрастная линия.

Новая версия кроссовера отличается двухцветной отделкой кузова Фото: Lamborghini

Каждый кроссовер будет иметь такую же цветовую палитру, что и Essenza SCV12, за которым он закреплен. Все экземпляры оснастят 23-дюймовыми колесными дисками черного глянцевого цвета.

Каждый кроссовер будет повторять цветовую палитру суперкара Essenza SCV12 Фото: Lamborghini

Интерьер выполнен из алькантары и углеродного волокна, которое доступно в матовом или глянцевом исполнении. Также внутри есть элементы из анодированного алюминия и красные акценты.

Интерьер кроссовера выполнен из алькантары и углеродного волокна Фото: Lamborghini

Стоимость суперкара Lamborghini Essenza SCV12 составляла 2,4 миллиона долларов. Цены на кроссовер не раскрываются, но он точно обойдется клиентам намного дешевле.

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Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12 оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 666 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,3 секунды, а максимальная скорость составляет 306 км/ч.

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