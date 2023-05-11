Lamborghini снимут с производства свой самый популярный суперкар: что предложат взамен

С 2014 года собрано более 20 000 Lamborghini Huracan, однако популярная модель уже нуждается в замене. Ее преемником станет новый гибридный суперкар.

Related video

Производство Lamborghini Huracan близится к завершению. На суперкар уже прекратили принимать заказы. Об этом сообщается в отчете о продажах Lamborghini за первый квартал 2023 года.

На предприятии Lamborghini соберут заказанные ранее Huracan и в 2024 году снимут модель с производства. Разработка ее наследника уже вышла на финишный этап.

Выпущено свыше 20 000 Lamborghini Huracan Фото: Lamborghini

Преемник Lamborghini Huracan появится в конце 2024 года. Пока информации о суперкаре мало, но известно, что он станет гибридом, как и его старший брат Lamborghini Revuelto. Вместо бензинового V10 он может получить новый двигатель V8.

Huracan – знаковая модель для марки, ведь это самый популярный суперкар Lamborghini за всю историю компании. Его выпускают с 2014 года и уже собрали более 20 000 купе и родстеров.

Важно

Renault снимут с производства флагманский кроссовер: известна причина (фото)

Все Lamborghini Huracan оснащены высокооборотистым 5,2-литровым V10, а его мощность составляет 580-640 л. с., в зависимости от версии. Максимальная скорость превышает 320 км/ч. Последней версией модели стал внедорожный суперкар Lamborghini Huracan Sterrato.

Ранее Фокус сообщал, что знаменитый суперкар Lamborghini Countach более 20 лет простоял заброшенным в гараже.