Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Прабатько всіх позашляховиків: бренд Jeep відзначає 80-річчя (фото)

історія джип, історія Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep Cherokee, Jeep grand Cherokee
Фото: Stellantis | Класичний Jeep CJ і його сучасний наступник Wrangler

Jeep став першим серійним позашляховиком у світі і веде свій родовід від військового Willys. Американська компанія з 1945 року випускає виключно позашляховики і кросовери.

Related video

Моделі підвищеної прохідності є найпопулярнішим автомобільним сегментом у наші дні. Засновником цього класу є Jeep, який відзначає 80-річчя. Фокус розповість історію американського бренду.

історія Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep Cherokee, Jeep grand Cherokee Fullscreen
Jeep веде свій родовід від Willys
Фото: Iconic Auctioneers

Попередником Jeep є знаменитий військовий Willys 1941 року. Повна назва моделі звучить як General Purpose Willys (GPW — "Джі-пі-ві"), і в американських військових вона згодом трансформувалася в прізвисько Jeep.

Jeep CJ-2A, історія Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep Cherokee, Jeep grand Cherokee Fullscreen
Перший цивільний Jeep CJ
Фото: Wikipedia

Позашляховик прославився на фронтах Другої світової і у Willys вирішили створити цивільну його версію для фермерів. З цією метою 80 років тому, 1943 року, і зареєстрували бренд Jeep.

історія Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep Cherokee, Jeep grand Cherokee Fullscreen
Jeep Station Wagon
Фото: скріншот/YouTube

Виробництво дебютної моделі CJ (Civil Jeep — "Цивільний Джип") стартувало в 1945 році. Спочатку вона практично не відрізнялася від військового Willys, але поступово позашляховик стали допрацьовувати.

історія Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep Cherokee, Jeep grand Cherokee Fullscreen
Jeep Jeepster 1948 року
Фото: Motor Trend

Так, з часом, потужність двигуна зросла з 60 до 76 сил і з'явилася модель Station Wagon з металевим дахом і дверима. А 1948 року з'явилася друга модель — оригінальний кабріолет Jeepster, який пропонували тільки із заднім приводом.

Jeep Forward Control, історія Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep Cherokee, Jeep grand Cherokee Fullscreen
Jeep Forward Control
Фото: Wikipedia

У 1953 році Jeep викупила компанія Kaiser і нові власники взялися розширити його лінійку. З'явилися вдосконалений Jeep CJ-5 зі збільшеною колісною базою і безкапотна комерційна модель Jeep FC — прообраз УАЗ "Буханки".

Jeep Wagoneer, історія Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep Cherokee, Jeep grand Cherokee Fullscreen
Jeep Wagoneer 1963 року
Фото: Jeep

А 1963 року з'явився предок сучасних преміальних позашляховиків — Jeep Wagoneer. Він поєднував рамну конструкцію і повний привід із м'якою підвіскою, дорогим оздобленням салону, кондиціонером, підсилювачем керма і автоматичною КПП.

Jeep Cherokee,історія Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep grand Cherokee Fullscreen
Jeep Cherokee 1984 року
Фото: jeep.co.uk

На вибір пропонувалися версії Wagoneer потужністю до 270 к. с. Незабаром у нього з'явилися побратими — укорочений Jeep Cherokee і пікап Gladiator.

Важливо
Швидший за спорткари: в Україні помітили надпотужний американський кросовер (фото)
Швидший за спорткари: в Україні помітили надпотужний американський кросовер (фото)

З 1970 року Jeep став частиною концерну American Motors. Чотири роки потому побачив світ перший електромобіль Jeep. Позашляховик CJ-5 оснастили 30-сильним мотором, а його запас ходу становив 47 км. 352 таких авто випустили для пошти.

Jeep Wrangler, історія Jeep, Jeep CJ, Jeep Cherokee, Jeep grand Cherokee Fullscreen
Jeep Wrangler 1987 року
Фото: Jeep

У 80-х почалося оновлення лінійки Jeep. Спочатку в 1984 році представили новий Cherokee, який виявився дуже популярним. Два роки по тому "ветерана" CJ змінив новий Wrangler зі схожим дизайном, але сучасною начинкою.

Jeep Grand Cherokee, історія Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep Cherokee Fullscreen
Jeep Grand Cherokee 1992 року
Фото: Jeep

У 1987 році Jeep перейшов під крило концерну Chrysler і практично відразу ж стартувала розробка наступника Wagoneer — Grand Cherokee. Позашляховик увібрав у себе всі новітні технології — електропривод сидінь з пам'яттю, пневмопідвіску, бортовий комп'ютер, безключовий доступ, ABS. На вибір пропонували мотори V6 і V8 потужністю до 245 к. с.

Jeep Compass, історія Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep Cherokee, Jeep grand Cherokee Fullscreen
Jeep Compass
Фото: Stellantis

У XXI столітті модельний ряд Jeep розширили компактні кросовери Compass і Renegade, були відроджені пікап Gladiator і флагманський розкішний Wagoneer.

Jeep Grand Cherokee 2023, історія Jeep, Jeep Wrangler, Jeep CJ, Jeep Cherokee Fullscreen
Jeep Grand Cherokee 2023 року
Фото: Stellantis

З 2021 року у складі Chrysler американський бренд увійшов до нового концерну Stellantis. У лінійці з'явилися економічні гібридні версії моделей, а нинішнього року запустили у виробництво й електромобіль Jeep Avenger. Водночас, залишаються в строю і класичні Jeep Wrangler і Grand Cherokee.

Jeep Avenger Fullscreen
Електромобіль Jeep Avenger
Фото: Stellantis

До слова, нещодавно бренд Jeep повернувся на український ринок і представив три моделі.

Також Фокус повідомляв, що 12-річний Jeep продали всього за три долари.