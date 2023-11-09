Знаменитий американський бренд повернувся в Україну: які моделі будуть представлені (фото)

Jeep представить в Україні кілька моделей підвищеної прохідності. Первістком став кросовер Compass, запропонований в економічній гібридній версії.

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В Україні відновлено продаж автомобілів Jeep. Першим на наш ринок вийшов новий Jeep Compass. Про це повідомляється на офіційному сайті бренду.

Кросовер запропонований у гібридній версії Фото: Stellantis

Кросовер Jeep Compass пройшов модернізацію у 2022 році. Йому змінили решітку радіатора, фари і передній бампер. У салоні замінено кермо, з'явилася віртуальна панель приладів, а центральний тачскрін збільшено до 10,1 дюймів.

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Новий Jeep Compass в Україні дебютував у гібридному виконанні — з 1,5-літровим 130-сильним турбомотором і 48-вольтною установкою на 20 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 10 с і досягти 193 км/год, а витрата пального становить 5,6-6 л/100 км.

У салоні з'явилися віртуальний щиток приладів і збільшений таскрин Фото: Stellantis

Jeep Compass 2023 зі старту запропонований тільки в одній комплектації Limited за 1 237 700 гривень. Вона охоплює оздоблення салону тканиною і шкірою, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, бездротову зарядку смарфтонів, камеру, датчики світла і дощу, підігрів сидінь і керма, а також адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.

Новий Jeep Grand Cherokee також представлять в Україні Фото: Stellantis

Які моделі Jeep незабаром представлять в Україні

Слідом за Compass у нашій країні мають з'явитися новий Jeep Grand Cherokee (у версії з трьома рядами сидінь) і культовий рамний позашляховик Jeep Wrangler. Дещо пізніше також очікується компактний кросовер Jeep Avenger.

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