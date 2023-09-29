Попит перевершив очікування: за найменшим Jeep вишикувалися черги

Кросовер Jeep Avenger — найкомпактніша модель у лінійці марки. Його пропонують в електричній і гібридній модифікаціях.

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Попит на новий Jeep Avenger виявився дуже високим. Найменший кросовер Jeep зібрав уже понад 40 000 замовлень. Про це повідомляється на сайті Automotive News Europe.

Кросовер зібрав понад 40 000 замовлень Фото: Stellantis

Виробництво Jeep Avenger стартувало на початку нинішнього року на підприємстві в польському місті Тихи — там же, де і новий Fiat 600. Попит на модель зріс в останні три місяці. Примітно, що 42% продажів припадає на дорожчу (39 500 євро) електричну версію, а в серпні її частка досягла 58%.

Нагадаємо, що компактний 4,1-метровий кросовер Jeep Avenger офіційно представили минулого року. Модель визнана найкращим авто 2023 року в Європі.

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Спочатку на ринок вийшов електромобіль Jeep Avenger — перша серійна електрична модель в історії марки. Він оснащений 156-сильним мотором і батареєю ємністю 54 кВт∙год, а його запас ходу становить 400 км.

Модель запропонована в гібридній та електричній версіях Фото: Stellantis

Пізніше до нього приєднався кросовер Jeep Avenger з 1,2-літровим 100-сильним турбомотором і 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. У Європі він коштує від 23 900 євро. Саме ця версія з витратою 5,6 л/100 км першою з'явиться на українському ринку.

Раніше Фокус повідомляв, що у Jeep Avenger незабаром з'явиться побратим від Opel — він отримає ті самі двигуни.

Також ми писали, що Jeep випустить великий сімейний електрокросовер із запасом ходу 600 км.