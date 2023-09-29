Спрос превзошел ожидания: за самым маленьким Jeep выстроились очереди

Кроссовер Jeep Avenger — самая компактная модель в линейке марки. Его предлагают в электрической и гибридной модификациях.

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Спрос на новый Jeep Avenger оказался очень высоким. Самый маленький кроссовер Jeep собрал уже более 40 000 заказов. Об этом сообщается на сайте Automotive News Europe.

Кроссовер собрал свыше 40 000 заказов Фото: Stellantis

Производство Jeep Avenger стартовало в начале нынешнего года на предприятии в польском городе Тыхи — там же, где и новый Fiat 600. Спрос на модель вырос в последние три месяца. Примечательно, что 42% продаж приходится на более дорогую (39 500 евро) электрическую версию, а в августе ее доля достигла 58%.

Напомним, что компактный 4,1-метровый кроссовер Jeep Avenger официально представили в прошлом году. Модель стала лучшим авто 2023 года в Европе.

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Сначала на рынок вышел электромобиль Jeep Avenger – первая серийная электрическая модель в истории марки. Он оснащен 156-сильным мотором и батареей емкостью 54 кВт∙ч, а его запас хода составляет 400 км.

Модель предложена в гибридной и электрической версиях Фото: Stellantis

Позже к нему присоединился кроссовер Jeep Avenger с 1,2-литровым 100-сильным турбомотором и 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. В Европе он стоит от 23 900 евро. Именно эта версия с расходом 5,6 л/100 км первой появится на украинском рынке.

Ранее Фокус сообщал, что у Jeep Avenger вскоре появится собрат от Opel — он получит те же двигатели.

Также мы писали, что Jeep выпустит большой семейный электрокроссовер с запасом хода 600 км.