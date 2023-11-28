Изменился до неузнаваемости: новый Duster 2024 рассекретили накануне премьеры (видео)

Dacia/Renault Duster третьего поколения станет крупнее и выразительнее на вид. Кроссовер прекратят оснащать дизельными двигателями, но ожидаются гибрид и версия с заводским ГБО.

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Новый Duster 2024 показали на фото и видео за день до презентации. Третье поколение кроссовера представят уже завтра, 29 ноября, а его продажи стартуют в начале 2024 года. Короткий ролик с кроссовером появился на румынском Youtube-канале Autolatest.

Фары дополнены Y-образными ходовыми огнями

На видео попал кроссовер Dacia Duster, хотя в ряде стран модель продолжат продавать под брендом Renault. Автомобиль кардинально изменился – на смену плавным линиям кузова пришли грани.

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Дизайн выдержан в духе концепт-кара Dacia Bigster – с массивными бамперами, расширенными крыльями и спрятанными в стойках ручками задних дверей. Фары дополнены Y-образными ходовыми огнями.

Кроссовер получит гибридный вариант, но потеряет дизель Фото: скриншот / YouTube

Новый Duster 2024 построен на более современной платформе CMF-B, как Logan и Sandero третьего поколения. Автомобиль станет крупнее и просторнее внутри. Салон Dacia/Renault Duster не показали, но известно, что модель впервые получит виртуальный щиток приборов.

На видео показали 140-сильный гибрид Dacia Duster. Кроме того, в линейке ожидаются бензиновые турбомоторы объемом 1,0 и 1,3 л, а также версия с заводским ГБО. Дизелей же не будет из-за ужесточенных эко-норм. Ожидаются версии с передним и полным приводом.

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