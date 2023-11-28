Змінився до невпізнання: новий Duster 2024 розсекретили напередодні прем'єри (відео)

Dacia/Renault Duster третього покоління стане більшим і виразнішим на вигляд. Кросовер більше не будуть обладнувати дизельними двигунами, але очікуються гібрид і версія із заводським ГБО.

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Новий Duster 2024 показали на фото і відео за день до презентації. Третє покоління кросовера представлять уже завтра, 29 листопада, а його продажі стартують на початку 2024 року. Короткий ролик із кросовером з'явився на румунському Youtube-каналі Autolatest.

Фари доповнені Y-подібними ходовими вогнями

На відео потрапив кросовер Dacia Duster, хоча в низці країн модель продовжать продавати під брендом Renault. Автомобіль кардинально змінився — на зміну плавним лініям кузова прийшли грані.

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Дизайн витриманий у дусі концепт-кара Dacia Bigster — з масивними бамперами, розширеними крилами і захованими в стійках ручками задніх дверей. Фари доповнені Y-подібними ходовими вогнями.

Кросовер отримає гібридний варіант, але втратить дизель Фото: скриншот / YouTube

Новий Duster 2024 побудований на більш сучасній платформі CMF-B, як Logan і Sandero третього покоління. Автомобіль стане більшим і просторішим всередині. Салон Dacia/Renault Duster не показали, але відомо, що модель вперше отримає віртуальний щиток приладів.

На відео показали 140-сильний гібрид Dacia Duster. Крім того, в лінійці очікуються бензинові турбомотори об'ємом 1,0 і 1,3 л, а також версія із заводським ГБО. Дизелів же не буде через посилені еконорми. Очікуються версії з переднім і повним приводом.

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