Дизель, электро или водород: презентован новый Renault Master 2024 (фото)

Renault Master 2024 стал выразительнее на вид и получил набор современных технологий. Электрической версии фургона увеличили запас хода до 410 км.

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В Лионе на выставке Solutrans 2023 презентовали новый Renault Master четвертого поколения. Коммерческая модель поступит в продажу с весны 2024 года. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте французского производителя.

Новый Renault Master стал выразительнее на вид – у фургона огромная решетка радиатора, высокий капот и изогнутые светодиодные фары. Такой кузов получился более обтекаемым – коэффициент лобового сопротивления снижен на 20%.

Модель предложат в грузовых, грузопассажирских и пассажирских версиях Фото: Renault

Как и прежде, палитра Renault Master очень широкая – в общей сложности предложат 20 разных версий. Модель будет доступна в грузовых, грузопассажирских и пассажирских вариантах с передним либо задним приводом. Объем грузового отсека составляет от 11 до 22 кубометров, а грузоподъемность составляет до 4 тонн.

В салоне Renault Master 2024 улучшены материалы отделки и увеличено количество отсеков для мелкой поклажи – их суммарный объем вырос до 135 л. Появились разъемы USB-C и новая мультимедиа OpenR Link с 10-дюймовым тачскрином и встроенными сервисами Google, также расширен перечень систем безопасности.

В салоне появился 10-дюймовый тачскрин Фото: Renault

Новый Renault Master со старта предложат в дизельных версиях на 102, 130, 150 и 170 л. с. с 6-ступенчатой механической или новой 9-ступенчатой автоматической КПП.

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Появились и электромобили Renault Master мощностью 130 и 143 л. с. Им предложат батареи емкостью 40 и 87 кВт∙ч: запас хода составит 180 и 410 км, соответственно.

Объем грузового отсека составляет от 11 до 22 кубометров Фото: Renault

Зарядка постоянным током занимает 4 часа, а постоянным на 55% — 30 минут. Появилась и функция двунаправленной зарядки – от авто можно питать электрооборудование. Позже также появятся версии с водородными топливными ячейками.

Ранее Фокус рассказывал, что новейший электромобиль Renault покидает рынок после всего года на конвейере.

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