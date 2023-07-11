Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

На рынок вышел недорогой Jeep с расходом 5,6 л на 100 км: он появится в Украине (фото)

Jeep Avenger 2023, новый Jeep Avenger, Jeep Avenger, кроссовер Jeep, электромобиль Jeep
Фото: Stellantis | Jeep Avenger теперь доступен со 100-сильным турбомотором

Новый Jeep Avenger отныне доступен и в бензиновом исполнении с 1,2-литровым 100-сильным турбомотором. Кроссовер существенно дешевле электрической версии модели.

Related video

Модельный ряд Jeep Avenger 2023 расширен. К электромобилю присоединилась бензиновая версия. Она уже продается в ряде европейских стран по цене от 27 000 евро. Об этом сообщается на официальном сайте Jeep.

Jeep Avenger 2023, новый Jeep Avenger, Jeep Avenger, кроссовер Jeep, электромобиль Jeep Fullscreen
Бензиновую версию выдает только выхлопная труба
Фото: Stellantis

Городской кроссовер Jeep Avenger в бензиновом варианте оснащен 1,2-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 100 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. В смешанном цикле он расходует всего 5,6 л/100 км. Модель доступна исключительно с передним приводом. От электрического собрата она отличается визуально только наличием выхлопной трубы.

Важно
Цена $21 800 и мощный турбомотор: презентован новый Citroen C4 Cactus (фото)
Цена $21 800 и мощный турбомотор: презентован новый Citroen C4 Cactus (фото)

Именно в такой версии новый Jeep Avenger должен появиться в Украине. Ранее его дебют в нашей стране анонсировали в представительстве концерна Stellantis.

Jeep Avenger 2023, новый Jeep Avenger, Jeep Avenger, кроссовер Jeep, электромобиль Jeep Fullscreen
Цена Jeep Avenger с 1,2-литровым двигателем стартует с 27 000 евро
Фото: Stellantis

Как бензиновые, так и электрические кроссоверы Jeep Avenger выпускают на предприятии в польском городе Тыхи. К слову, там же вскоре начнут собирать и новый Fiat 600, построенный на той же платформе.

Напомним, что новый Jeep Avenger изначально презентовали именно в электрическом исполнении. Первый электромобиль Jeep оснастили 156-сильным мотором и батареей на 54 кВт∙ч, а его запас хода составляет 400 км. Такая версия модели стоит 39 000 евро.

Ранее Фокус сообщал, что такую же силовую установку получил и обновленный электромобиль Peugeot 208.

Также мы писали про экстремальный шестиколесный пикап Jeep.