Готов к апокалипсису: представлен экстремальный шестиколесный Jeep Gladiator (фото)
В США создали один из самых брутальных Jeep Gladiator в мире. Шестиколесный пикап получил агрессивный дизайн и большое количество дополнительного оборудования.
Американское тюнинг-ателье Esteem Custom представило самый экстремальный Jeep Gladiator. Пикап получил шесть огромных колес и множество доработок. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
Этот Jeep Gladiator окрасили в черный цвет и дополнили оранжевыми акцентами. Пикап оснастили шестью 24-дюймовыми колесами Forgiato, которые обуты в 44-дюймовые шины.
Спереди появилась дополнительная светотехника, которая может пригодиться на бездорожье. Также на бампер установили буксировочный крюк.
Заднюю часть пикапа удлинили. Благодаря этому удалось установить дополнительную ось и оснастить погрузочную платформу дополнительным оборудованием, которое включает палатку и ящик с инструментами.
Стандартный Jeep Gladiator оснащается 3,6-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 285 л.с. и 353 Нм крутящего момента. Неизвестно, получил ли модифицированный пикап прибавку к мощности.Важно
Стоимость пикапа не разглашается. Вероятнее всего, он был построен в единственном экземпляре по заказу клиента.
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