Готов к апокалипсису: представлен экстремальный шестиколесный Jeep Gladiator (фото)

В США создали один из самых брутальных Jeep Gladiator в мире. Шестиколесный пикап получил агрессивный дизайн и большое количество дополнительного оборудования.

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Американское тюнинг-ателье Esteem Custom представило самый экстремальный Jeep Gladiator. Пикап получил шесть огромных колес и множество доработок. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Этот Jeep Gladiator окрасили в черный цвет и дополнили оранжевыми акцентами. Пикап оснастили шестью 24-дюймовыми колесами Forgiato, которые обуты в 44-дюймовые шины.

Спереди появилась дополнительная светотехника, которая может пригодиться на бездорожье. Также на бампер установили буксировочный крюк.

Спереди установили дополнительную светотехнику Фото: instagram.com/esteemcustom

Заднюю часть пикапа удлинили. Благодаря этому удалось установить дополнительную ось и оснастить погрузочную платформу дополнительным оборудованием, которое включает палатку и ящик с инструментами.

В погрузочной платформе разместили дополнительное оборудование Фото: instagram.com/esteemcustom

Стандартный Jeep Gladiator оснащается 3,6-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 285 л.с. и 353 Нм крутящего момента. Неизвестно, получил ли модифицированный пикап прибавку к мощности.

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Стоимость пикапа не разглашается. Вероятнее всего, он был построен в единственном экземпляре по заказу клиента.

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