Готовий до апокаліпсису: представлено екстремальний шестиколісний Jeep Gladiator (фото)

У США створили один з найбрутальніших Jeep Gladiator у світі. Шестиколісний пікап отримав агресивний дизайн та велику кількість додаткового обладнання.

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Американське тюнінг-ательє Esteem Custom представило найекстремальніший Jeep Gladiator. Пікап отримав шість величезних коліс та безліч доробок. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Цей Jeep Gladiator пофарбували у чорний колір та доповнили помаранчевими акцентами. Пікап оснастили шістьма 24-дюймовими колісними дисками Forgiato, які взуті у 44-дюймові шини.

Спереду з'явилася додаткова світлотехніка, яка може стати в пригоді на бездоріжжі. Також на бампер встановили буксирувальний гак.

Спереду встановили додаткову світлотехніку Фото: instagram.com/esteemcustom

Задню частину пікапа подовжили. Завдяки цьому вдалося встановити додаткову вісь та оснастити навантажувальну платформу додатковим обладнанням, яке включає намет та ящик з інструментами.

У вантажній платформі розмістили додаткове обладнання Фото: instagram.com/esteemcustom

Стандартний Jeep Gladiator оснащується 3,6-літровим бензиновим двигуном V6 потужністю 285 к.с. і 353 Нм крутного моменту. Невідомо, чи отримав модифікований пікап збільшення потужності.

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Вартість пікапа не розголошується. Найімовірніше, він був побудований в єдиному екземплярі на замовлення клієнта.

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