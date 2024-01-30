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У стилі 30-х років: в Іспанії виконали нестандартний тюнінг Jeep Wrangler (фото)

Hurtan Vintage, Jeep Wrangler, тюнінг Jeep Wrangler
Hurtan Vintage виконаний у ретростилі

Новий Hurtan Vintage побудований на базі сучасного Jeep Wrangler, але своїм дизайном нагадує ретроавто. Позашляховик запропонований у бензиновій і дизельній версіях.

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Позашляховик Jeep Wrangler отримав нестандартну модифікацію Vintage. Автомобіль має вигляд, як прибулець із 30-х років. Про нього розповіли на сайті компанії Hurtan.

Jeep Wrangler, Hurtan Vintage, тюнінг Jeep Wrangler Fullscreen
Дах автомобіля виконано зсувним

Саме це іспанське ательє виконало тюнінг Jeep Wrangler. Воно відоме своїми незвичайними авто в ретро-стилі і тепер взялося доопрацювати американський позашляховик.

салон Jeep Wrangler, Hurtan Vintage, тюнінг Jeep Wrangler Fullscreen
Салон оздоблений шкірою і деревом

За основу взято Jeep Wrangler попереднього покоління. Він змінився до невпізнання — його видають хіба що двері. З'явилися виражені крила, круглі фари і підніжки, а також чохли для запасних коліс. В оздобленні чимало хрому, також привертає до себе увагу двоколірне забарвлення кузова.

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Салон Hurtan Vintage практично не змінився, хіба що в оздобленні використані шкіра і дерево. Дах автомобіля виконано зсувним.

Hurtan Jeep, салон Jeep Wrangler, Hurtan Vintage, тюнінг Jeep Wrangler Fullscreen
У Hurtan Jeep виражені крила і двоколірне забарвлення

Новий Hurtan Vintage запропоновано з 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 266 к. с. і 2,2-літровим 197-сильним турбодизелем. Обидві версії зберегли 6-ступінчасту автоматичну КПП і повний привід.

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