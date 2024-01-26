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Авто

Класика на новий лад: у США представили оригінальні електрокари в ретростилі (відео)

Olympian Motors, Olympian Model O1, Olympian Model 84
Стартап Olympian Motors випустить два електрокари

Компанія Olympian Motors випустить електричні седан у стилістиці 30-х років і позашляховик, схожий на старі Land Rover. Обидва авто отримають мотори потужністю понад 300 сил.

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Американський стартап Olympian Motors презентував свої перші моделі електромобілів. Авто виглядають як прибульці з минулого. Їхнє виробництво планують розпочати вже в другому кварталі нинішнього року. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Електрокари Olympian Motors побудовані на модульній задньопривідній платформі. Вона дає змогу збирати авто з окремих вузлів подібно до конструктора.

салон Olympian Motors, Olympian Model O1, Olympian Model 84 Fullscreen
У салоні ретро-стиль поєднується із сучасним дисплеєм

У двох авто фактично ідентичний салон. В оздобленні використані шкіра і дерево, а класичні циферблати приладів і тоненьке кермо є сусідами з тачскріном і проекцією на лобове скло.

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Олімпійська модель O1

Седан Olympian Model O1 витриманий у стилі 30-х років. У його дизайні проглядаються риси вінтажних Buick і Bugatti. У авто виражені крила і великі круглі фари, а задні двері відчиняються проти руху.

Olympian Model O1, Olympian Motors, Olympian Model 84 Fullscreen
Олімпійська модель O1
Olympian Model O1, Olympian Motors, Olympian Model 84 Fullscreen
Дизайн Olympian Model O1 виконаний у стилістиці 30-х років

Електромобіль оснастять мотором на 310 к.с. і 414 Н∙м, а також батареєю ємністю 82 кВт∙год. Він зможе розганятися до 100 км/год за 5,7 с і розвивати 257 км/год, а його запас ходу складе 490 км. Ціна — від $80 000.

Олімпіанець модель 84

Model 84 — позашляховик із незграбним дизайном у дусі старих Land Rover. Його випустять лімітованою серією з 310 авто, а ціна становитиме 70 000 доларів.

Olympian Model 84, Olympian Motors, Olympian Model O1, Fullscreen
Олімпіанець модель 84
Olympian Motors, Olympian Model O1, Olympian Model 84 Fullscreen
Olympian Model 84 нагадує старі Land Rover

Електрокар отримає мотор на 340 к. с. і 480 Н∙м, а ємність батареї становитиме 89 кВт∙год. Розгін до 100 км/год займе 8,1 с, а максимальна швидкість також складе 257 км/год. Запас ходу — 540 км.

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