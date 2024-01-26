Класика на новий лад: у США представили оригінальні електрокари в ретростилі (відео)

Компанія Olympian Motors випустить електричні седан у стилістиці 30-х років і позашляховик, схожий на старі Land Rover. Обидва авто отримають мотори потужністю понад 300 сил.

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Американський стартап Olympian Motors презентував свої перші моделі електромобілів. Авто виглядають як прибульці з минулого. Їхнє виробництво планують розпочати вже в другому кварталі нинішнього року. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Електрокари Olympian Motors побудовані на модульній задньопривідній платформі. Вона дає змогу збирати авто з окремих вузлів подібно до конструктора.

У салоні ретро-стиль поєднується із сучасним дисплеєм

У двох авто фактично ідентичний салон. В оздобленні використані шкіра і дерево, а класичні циферблати приладів і тоненьке кермо є сусідами з тачскріном і проекцією на лобове скло.

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Олімпійська модель O1

Седан Olympian Model O1 витриманий у стилі 30-х років. У його дизайні проглядаються риси вінтажних Buick і Bugatti. У авто виражені крила і великі круглі фари, а задні двері відчиняються проти руху.

Олімпійська модель O1 Дизайн Olympian Model O1 виконаний у стилістиці 30-х років

Електромобіль оснастять мотором на 310 к.с. і 414 Н∙м, а також батареєю ємністю 82 кВт∙год. Він зможе розганятися до 100 км/год за 5,7 с і розвивати 257 км/год, а його запас ходу складе 490 км. Ціна — від $80 000.

Олімпіанець модель 84

Model 84 — позашляховик із незграбним дизайном у дусі старих Land Rover. Його випустять лімітованою серією з 310 авто, а ціна становитиме 70 000 доларів.

Олімпіанець модель 84 Olympian Model 84 нагадує старі Land Rover

Електрокар отримає мотор на 340 к. с. і 480 Н∙м, а ємність батареї становитиме 89 кВт∙год. Розгін до 100 км/год займе 8,1 с, а максимальна швидкість також складе 257 км/год. Запас ходу — 540 км.

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