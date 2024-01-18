Класика на новий лад: який вигляд має найнестандартніший електромобіль Toyota (відео)

Класичний спорткар Toyota 2000 GT 1967 року перетворили на електромобіль. Він отримав 161-сильний мотор і здатний розвинути 200 км/год.

Related video

У японському музеї Toyota виставили незвичайний експонат. На вигляд це культове купе Toyota 2000 GT 1967 року, але насправді воно є електрокаром. Про нестандартне авто розповіли на сайті Motor1.

Електромобіль візуально не відрізняється від бензинової моделі Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Toyota 2000 GT — найдорожча модель за всю історію японської марки: вартість цих авто часом сягає мільйона доларів. Усі серійні купе оснащені 2,0-літровою бензиновою шісткою потужністю 150 к. с. виробництва Yamaha.

Електромобіль оснащений 161-сильним мотором Фото: Toyota

Втім, у 2012 році було вирішено побудувати електромобіль Toyota 2000 GT EV. При його створенні інженерам японського концерну допомагали фахівці компаній Panasonic, Denso і Gentex.

Важливо

Багате оснащення і 230 сил: розкрито подробиці європейської Toyota Camry 2024 (фото)

Під капот Toyota 2000 GT EV встановили 161-сильний електромотор і акумуляторну батарею ємністю 35 кВт∙год. Електрокар здатний розвинути 200 км/год і розганяється швидше, ніж бензиновий варіант купе.

Спочатку прототип був обклеєний численними наклейками, але в музеї їх зняли, тому електромобіль Toyota 2000 GT нічим не відрізняється від стандартної моделі. У салоні поліпшили оздоблення і замінили частину приладів, а також встановили камеру заднього виду.

Раніше Фокус розповідав про незвичайний позашляховий кабріолет Toyota.

Також ми писали про новий екстремальний спорткар Toyota.