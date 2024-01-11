Багате оснащення і 230 сил: розкрито подробиці європейської Toyota Camry 2024 (фото)

Європейський варіант Toyota Camry 2024 відрізняється зміненим дизайном і розширеною комплектацією. Седан запропонують виключно в гібридній версії.

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Нова Toyota Camry 2024 дебютувала в США і вже продається в Китаї, а тепер настав час для європейської версії моделі. Вона вийде на ринок у травні, а поки що на сайті Motor.es з'явилися подробиці моделі.

Седан оснащений 231-сильною гібридною установкою Фото: Toyota

Європейська Toyota Camry 2024 відрізняється від північноамериканської та китайської версій дизайном решітки радіатора. У решті, це такий самий седан із тоненькими діодними фарами та загостреним "носом". Саме в такому вигляді модель має з'явитися і в Україні.

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А ось салон Toyota Camry 2024 для Європи — точно такий самий, як у американської моделі. Автомобіль отримав віртуальний щиток приладів і великий 12,3-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система доповнена голосовим управлінням і бездротовими Apple CarPlay і Android Auto.

У салоні встановлено 12,3-дюймовий тачскрін Фото: Toyota

Комплектація Toyota Camry в Європі враховуватиме безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігацію, бездротову зарядку для смартфонів, акустику JBL з 9 динаміками. Також обов'язковими будуть адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі.

Як і раніше, в ЄС буде доступний тільки гібрид Toyota Camry. Доопрацьована силова установка з 2,5-літрової бензинової четвірки і пари електромоторів розвиває 230 к. с.

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