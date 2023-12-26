Перший нігерійський автомобіль виявився клоном Toyota Land Cruiser із заводським ГБО (фото)

Nord Demir — великий рамний позашляховик завдовжки понад 5 метрів. Автомобіль оснащений 4,6-літровим 278-сильним V8 і автоматичною КПП.

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У Нігерії презентували перший національний автомобіль Nord Demir. Рамний позашляховик надійде в продаж за ціною від 65,9 млн найрів ($72 800). Подробиці авто розкрили на сайті нігерійського виробника.

Довжина авто перевищує 5 метрів

Новий Nord Demir не є власною розробкою — це китайський Hengtian L4600, який, своєю чергою, є клоном Toyota Land Cruiser 200.

Nord Demir не відразу відрізнити від японської моделі. У нього характерний силует з високим капотом і розширені крила. Широка хромована решітка радіатора поєднується з великими фарами. Разом з тим, автомобіль більший, ніж Land Cruiser 200.

На центральній панелі встановлено великий тачскрін

Розміри Nord Demir:

довжина — 5089 мм;

ширина — 2026 мм;

висота — 1932 мм;

колісна база — 2950 мм.

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Салон Nord Demir оздоблений шкірою. Дизайн не такий, як у Toyota: встановлено квадратні циферблати приладів і великий тачскрін.

В оздобленні використана шкіра

Нігерійський позашляховик оснащений 4,6-літровим бензиновим V8 потужністю 278 к. с., доповненим заводським ГБО. У парі з ним працює 6-ступінчаста автоматична КПП. Повний привід доповнено понижувальною передачею.

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