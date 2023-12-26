Первый нигерийский автомобиль оказался клоном Toyota Land Cruiser с заводским ГБО (фото)
Nord Demir — большой рамный внедорожник длиной свыше 5 метров. Автомобиль оснащен 4,6-литровым 278-сильным V8 и автоматической КПП.
В Нигерии презентовали первый национальный автомобиль Nord Demir. Рамный внедорожник поступит в продажу по цене от 65,9 млн найров ($72 800). Подробности авто раскрыли на сайте нигерийского производителя.
Новый Nord Demir не является собственной разработкой – это китайский Hengtian L4600, который, в свою очередь, является клоном Toyota Land Cruiser 200.
Nord Demir не сразу отличить от японской модели. У него характерный силуэт с высоким капотом и расширенные крылья. Широкая хромированная решетка радиатора сочетается с крупными фарами. Вместе с тем, автомобиль крупнее, чем Land Cruiser 200.
Размеры Nord Demir:
- длина – 5089 мм;
- ширина – 2026 мм;
- высота – 1932 мм;
- колесная база – 2950 мм.
Салон Nord Demir отделан кожей. Дизайн не такой, как у Toyota: установлены квадратные циферблаты приборов и большой тачскрин.
Нигерийский внедорожник оснащен 4,6-литровым бензиновым V8 мощностью 278 л. с., дополненным заводским ГБО. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей.
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