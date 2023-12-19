Chery выпустили электрический внедорожник в стилистике Land Rover Defender (фото)

Электромобиль iCar 03 от Chery — компактный внедорожник с угловатым дизайном. Модель предложена в версиях с задним и полным приводом мощностью до 279 сил, а ее запас хода достигает 500 км.

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В Китае поступил в продажу новый iCar 03. Электрический внедорожник от нового бренда Chery будет стоить от 129 800 до 185 800 юаней ($18 200 – 26 000). Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Chery iCar 03 очевидно создавался с оглядкой на Land Rover Defender, ведь угловатый внедорожник очень схож с британской моделью в профиль и сзади. А вот передняя часть с Г-образными диодными фарами у авто самобытная. К тому же, китайская модель компактнее.

Автомобиль очень напоминает Land Rover Defender Фото: Chery

Размеры iCar 003:

длина — 4406 мм;

ширина — 1910 мм;

высота — 1715 мм;

колесная база — 2715 мм;

клиренс — 200 мм.

Салон отделан искусственной кожей, также присутствуют вставки "под дерево". На передней панели могут установить до трех дисплеев (один из них – для переднего пассажира).

Мультимедийную систему дополнили аналогом ChatGPT Фото: Chery

Мультимедийная система дополнена исскуственным интеллектом – аналогом ChatGPT. Также базовый Chery iCar 03 получил 18-дюймовые диски, акустику с 12 динамиками и систему полуавтономного вождения.

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Базовый заднеприводный iCar 03 оснащен одним 184-сильным мотором. Можно выбрать батареи на 50,6 и 65,7 кВт∙ч: запас хода составляет 401 и 501 км, соответственно.

Запас хода внедорожника достигает 500 км Фото: Chery

Полноприводная версия получила 279-сильную установку и способна разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с. Ее предлагают с батареями на 65,7 и 69,8 кВт∙ч, а запас хода – 472 и 501 км, соответственно.

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