Запас хода свыше 1000 км и водородное ГБО: в США создали семейный электрокроссовер (фото)

Revo Zero Energy — большой электрический кроссовер с тремя рядами сидений. Он оснащен водородными топливными элементами и обладает запасом хода свыше 1100 км.

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Стартап Revo Zero Corporation из США презентовал свою первую модель – семейный кроссовер Energy. На модель уже принимают предварительные заказы. Об этом сообщается на сайте компании.

Двери кроссовера выполнены сдвижными

Новый Revo Zero Energy – большой кроссовер с брутальным угловатым дизайном. У него двухобъемный силуэт с высоким капотом и тоненькими светодиодными фарами и фонарями.

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Передние и задние двери выполнены сдвижными, а центральные стойки у Revo Zero Energy отсутствуют. В салоне установлены шесть отдельных спортивных кресел. Руль приплюснут сверху и снизу. Электрокроссовер получил виртуальный щиток приборов и большой портретный тачскрин.

На передней панели установлены два дисплея

Новый Revo Zero Energy получил два электромотора и оснащен небольшой аккумуляторной батареей. Для дальних путешествий предусмотрены водородные топливные ячейки. Суммарный запас хода электрокара на батарее и полных баллонах водорода составляет 1127 км.

В салоне установлены шесть отдельных кресел

Также сообщается, что Revo Zero Corporation планируют создать собственную сеть водородных заправок в США, ведь пока их очень мало.

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