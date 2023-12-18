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Запас хода свыше 1000 км и водородное ГБО: в США создали семейный электрокроссовер (фото)

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Revo Zero Energy — большой семейный электрокроссовер

Revo Zero Energy — большой электрический кроссовер с тремя рядами сидений. Он оснащен водородными топливными элементами и обладает запасом хода свыше 1100 км.

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Стартап Revo Zero Corporation из США презентовал свою первую модель – семейный кроссовер Energy. На модель уже принимают предварительные заказы. Об этом сообщается на сайте компании.

новый Revo Zero Energy, Revo Zero Energy, электромобиль Revo Zero, кроссовер Revo Zero Fullscreen
Двери кроссовера выполнены сдвижными

Новый Revo Zero Energy – большой кроссовер с брутальным угловатым дизайном. У него двухобъемный силуэт с высоким капотом и тоненькими светодиодными фарами и фонарями.

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Передние и задние двери выполнены сдвижными, а центральные стойки у Revo Zero Energy отсутствуют. В салоне установлены шесть отдельных спортивных кресел. Руль приплюснут сверху и снизу. Электрокроссовер получил виртуальный щиток приборов и большой портретный тачскрин.

электромобиль Revo Zero Energy, Revo Zero Energy, новый Revo Zero Energy, кроссовер Revo Zero Fullscreen
На передней панели установлены два дисплея

Новый Revo Zero Energy получил два электромотора и оснащен небольшой аккумуляторной батареей. Для дальних путешествий предусмотрены водородные топливные ячейки. Суммарный запас хода электрокара на батарее и полных баллонах водорода составляет 1127 км.

Салон Revo Zero Energy, новый Revo Zero Energy, электромобиль Revo Zero, кроссовер Revo Zero Fullscreen
В салоне установлены шесть отдельных кресел

Также сообщается, что Revo Zero Corporation планируют создать собственную сеть водородных заправок в США, ведь пока их очень мало.

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