Citroen Berlingo перетворили на оригінальний електричний автодім у ретростилі (фото)

Дизайн Citroen Berlingo змінено в стилістиці знаменитої моделі 2CV. У салоні мінівена з'явилися розкладний диван і міні-кухня.

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У Citroen Berlingo з'явилася нова нестандартна версія. Мінівен перетворили на дім на колесах із дизайном у стилі 50-х років. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

В автобудинок переробляють електричний Berlingo Фото: autoevolution.com

Не всі знають, що у Citroen Berlingo існує оригінальна ретро-модифікація, що нагадує знаменитий Citroen 2CV у кузові фургон. Автомобілі допрацьовує італійська компанія Caselani, але продають їх через дилерську мережу Citroen.

Саме такий мінівен і перетворили на автодім. Тюнінг Citroen Berlingo виконало німецьке ательє Vanderer.

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Примітно, що за основу взято електромобіль Citroen e-Berlingo в подовженому виконанні. Він просторий всередині — знайшлося місце для розкладного кутового дивана, який перетворюється на двоспальне ліжко.

Кухня доповнена раковиною, столом і двома плитами Фото: autoevolution.com

Крім того, встановлено мінікухню з газовою та електричною плитами, невеликою раковиною і розкладним столом. У неробочому стані вона ховається у дві шухляди. Також у будинку на колесах піднімається дах.

Диван можна розкласти Фото: autoevolution.com

Електромобіль Citroen e-Berlingo оснащений стандартним 136-сильним мотором і батареєю ємністю 50 кВт∙год. Його запас ходу становить 320 км.

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