Стару військову вантажівку перетворили на розкішний автодім для бездоріжжя (відео)

Вантажівка Stewart & Stevenson M1085 2002 року стала великим позашляховим автодомом преміум-класу. Всередині з'явилися спальня, кухня, ванна і гараж для мотоцикла.

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Усередині передбачено відсік для мотоцикла Фото: скриншот / YouTube

За основу взято тривісну військову вантажівку Stewart & Stevenson M1085 2002 року. Її подовжили до 6,4 м і серйозно допрацювали.

У спальні встановлено широке ліжко Фото: скриншот / YouTube

Оскільки Майкл Ледден подорожує у найвіддаленіші куточки планети, то прохідності автодомку приділено величезну увагу. Він повнопривідний і оснащений тяговитим 7,2-літровим дизелем.

Усередині знайшлося місце для великої кухні Фото: скриншот / YouTube

До того ж, комплектація охоплює пневмопідвіску, і навіть систему підкачки коліс. Полегшують керування підсилювач керма, автоматична КПП і камери заднього виду.

У ванній встановлено дорогу сантехніку Фото: скриншот / YouTube

Салон автодому вийшов вельми розкішним. Там облаштовано спальню з великим ліжком, ванну з дорогою сантехнікою і кухню з плитою, раковиною і холодильником. Є й робоче місце з комп'ютером. Передбачено кондиціонер і крісла з підігрівом.

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Ззаду з'явився розкладний ґанок. До того ж, знайшлося місця для відсіку з велосипедом і мотоциклом — двоколісна техніка дає змогу швидше розвідати околиці.

Усередині знайшлося місце для 644-літрового бака з водою і потужних акумуляторів загальною ємністю 1000 Ач. На додачу, на даху розкладаються сонячні батареї.

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