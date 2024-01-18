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Авто

Особняк на колесах: у США створили розкішний автодім за $1,6 мільйона (відео)

Newmar King Aire, автодім Newmar, дім на колесах
Фото: Newmar | Висувні секції збільшують внутрішній простір

Інтер'єр Newmar King Aire оздоблено дорогою шкірою, деревом і навіть мармуром. Усередині облаштовано спальню, кухню і вітальню.

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Американський виробник будинків на колесах Newmar презентував свою нову флагманську модель King Aire. Вона коштує 1 615 360 доларів. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Newmar.

Newmar King Aire, автобудинок Newmar, будинок на колесах Fullscreen
Душова кабіна оздоблена плиткою

Новий Newmar King Aire, по суті, є повноцінним автобусом, побудованим на шасі вантажівки. Для збільшення внутрішнього простору з боків висуваються секції.

Інтер'єр Newmar King Aire вийшов дуже розкішним. Усередині встановлені м'які шкіряні дивани і крісла, а шафи виконані з масиву клена. Душова кабіна оздоблена дорогою плиткою, а обідній стіл виконаний з мармуру.

Крісла та дивани обшиті дорогою шкірою Fullscreen
Крісла та дивани обшиті дорогою шкірою
Усередині встановлено величезний холодильник Fullscreen
Усередині встановлено величезний холодильник
На кухні передбачена винна шафа Fullscreen
На кухні передбачена винна шафа
У спальні розташоване широке ліжко Fullscreen
У спальні розташоване широке ліжко
Крісла та дивани обшиті дорогою шкірою
Усередині встановлено величезний холодильник
На кухні передбачена винна шафа
У спальні розташоване широке ліжко

У спальні встановлено широке ліжко, а на кухні передбачені величезний холодильник, раковина, плита, мікрохвильова піч і навіть охолоджувана винна шафа.

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Природно, встановлено великий телевізор і потужну аудіосистему. Електрообладнання живиться від додаткових акумуляторів і сонячних батарей на даху.

Крім того, автодім Newmar King Aire отримав сучасні системи безпеки — адаптивний круїз-контроль, розпізнавання дорожніх знаків і контроль втоми водія.

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