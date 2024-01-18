Особняк на колесах: у США створили розкішний автодім за $1,6 мільйона (відео)

Інтер'єр Newmar King Aire оздоблено дорогою шкірою, деревом і навіть мармуром. Усередині облаштовано спальню, кухню і вітальню.

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Американський виробник будинків на колесах Newmar презентував свою нову флагманську модель King Aire. Вона коштує 1 615 360 доларів. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Newmar.

Душова кабіна оздоблена плиткою

Новий Newmar King Aire, по суті, є повноцінним автобусом, побудованим на шасі вантажівки. Для збільшення внутрішнього простору з боків висуваються секції.

Інтер'єр Newmar King Aire вийшов дуже розкішним. Усередині встановлені м'які шкіряні дивани і крісла, а шафи виконані з масиву клена. Душова кабіна оздоблена дорогою плиткою, а обідній стіл виконаний з мармуру.

Крісла та дивани обшиті дорогою шкірою Усередині встановлено величезний холодильник На кухні передбачена винна шафа У спальні розташоване широке ліжко

У спальні встановлено широке ліжко, а на кухні передбачені величезний холодильник, раковина, плита, мікрохвильова піч і навіть охолоджувана винна шафа.

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Природно, встановлено великий телевізор і потужну аудіосистему. Електрообладнання живиться від додаткових акумуляторів і сонячних батарей на даху.

Крім того, автодім Newmar King Aire отримав сучасні системи безпеки — адаптивний круїз-контроль, розпізнавання дорожніх знаків і контроль втоми водія.

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