Ford Transit перетворили на затишний дім на колесах за $9000 (відео)

У салоні Ford Transit обладнані спальні місця, шафи і невелика кухня. На даху мінівена встановлено сонячні батареї.

Related video

У США побудували недорогий дім на колесах на базі Ford Transit 2015 року. Його створення обійшлося всього в 9000 доларів. Йому присвятили відео на Youtube-каналі Tiny Home Tours.

Усередині передбачено три спальні місця Фото: скриншот / YouTube

Власниця автодому Еббі розповіла, що хотіла максимально заощадити. Спочатку вона планувала витратити на переробку Ford Transit 7500 доларів, але не вклалася в бюджет.

Мінікухня доповнена плитою і раковиною Фото: скриншот / YouTube

Інтер'єр Ford Transit оздоблено звичайною дерев'яною вагонкою. Усередині облаштовано три спальних місця (двоспальне ліжко і полиця), а також численні шафи, висувні шухляди і розкладний столик.

Важливо

Спортивний фургон: комерційний Ford Transit отримав вражаючий тюнінг (фото)

Міні-кухня з раковиною і газовою плитою дісталася Еббі абсолютно безкоштовно. Її списало і викинуло кафе — її фактично забрали зі звалища. Також встановлено невеликий холодильник.

Усередині передбачено відсік для велосипеда, в якому також встановлено додаткові акумулятори загальною ємністю 100 А∙год для живлення електрообладнання. Крім того, на даху Ford Transit встановлено сонячні панелі.

Раніше Фокус розповідав про оригінальний будинок на колесах на базі "Гелендвагена".

Також ми писали про позашляховий автобудинок Mercedes Sprinter.