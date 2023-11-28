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Mercedes Sprinter перетворили на розкішний автобудинок для бездоріжжя (фото)

Earth Ship Vans ESV-1, Mercedes Sprinter, будинок на колесах, автобудинок Mercedes, Тюнінг Mercedes Sprinter
Фото: autoevolution.com | Mercedes Sprinter став будинком на колесах

Автодім Mercedes Sprinter обладнаний кухнею, спальнею і санвузлом. Повнопривідний мікроавтобус підготували до бездоріжжя.

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Mercedes-Benz Sprinter отримав нову дорогу версію ESV-1. Мікроавтобус переробили на позашляховий дім на колесах. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Earth Ship Vans ESV-1, Mercedes Sprinter, будинок на колесах, автобудинок Mercedes, Тюнінг Mercedes Sprinter Fullscreen
Мікроавтобус підготовлений до бездоріжжя
Фото: autoevolution.com

Тюнінг Mercedes Sprinter виконала компанія Earth Ship Vans. За основу взяли мікроавтобус із 208-сильним турбодизелем і повним приводом.

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Автодім Mercedes Sprinter отримав позашляхові шини, посилені бампери, додаткову оптику і багажник на даху. Кліренс мікроавтобуса збільшено.

Earth Ship Vans ESV-1, Mercedes Sprinter, будинок на колесах, автобудинок Mercedes, Тюнінг Mercedes Sprinter Fullscreen
У салоні з'явилося розкладне двоспальне ліжко
Фото: autoevolution.com

Звичайно ж, основні зміни відбулися всередині. У салоні ESV-1 з'явилися розкладні ліжко і стіл, а передні крісла зробили такими, що повертаються. Під ліжком облаштовано багажник.

Earth Ship Vans ESV-1, Mercedes Sprinter, будинок на колесах, автобудинок Mercedes, Тюнінг Mercedes Sprinter Fullscreen
Передні сидіння Mercedes Sprinter розгортаються
Фото: autoevolution.com

Міні-кухня доповнена електроплитою, раковиною і холодильником. Також передбачено численні шафи для поклажі та невеликий санвузол.

Earth Ship Vans ESV-1, Mercedes Sprinter, будинок на колесах, автобудинок Mercedes, Тюнінг Mercedes Sprinter Fullscreen
Кухня доповнена плитою, раковиною і холодильником
Фото: autoevolution.com

Крім того, встановлено телевізор і акустику Focal з 11 динаміками, а шумоізоляцію Mercedes Sprinter посилено. На даху з'явилися сонячні батареї, що живлять електрообладнання. На додачу, передбачені системи контролю смуги руху і "сліпих" зон.

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