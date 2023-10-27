Незвичайна капсула часу: виявлено автобудинок Chevrolet 70-х в ідеальному стані (фото)

Chevrolet K5 Blazer Cheyenne Chalet Camper 400 4×4 пропонує затишний інтер'єр із усім необхідним для життя. Автомобіль має пробіг 85 295 км і відмінно зберігся.

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На аукціон Bring a Trailer виставили незвичайний будинок на колесах на базі Chevrolet K5 Blazer 1977 року випуску. Автомобіль має відмінний стан. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Chevrolet K5 Blazer Cheyenne Chalet Camper 400 4×4 є однією з найпопулярніших заводських модифікацій позашляховика, що перетворюють його на автобудинок. Цей екземпляр пофарбований у бежевий і коричневий кольори та пропонує затишний інтер'єр.

Цей автомобіль має відмінний стан і не потребує ремонту. Єдиними дефектами є кілька сколів на кузові. Пробіг авто становить 85 295 км.

Будинок на колесах має відмінний стан Фото: Bring a Trailer

В інтер'єрі використовується оздоблення з тканини, шкіри й дерева. Всередині можна знайти холодильник, плиту з двома конфорками та раковину. Сидіння можна легко трансформувати в ліжко.

Всередині є все необхідне для життя Фото: Bring a Trailer

Якщо місця над головою недостатньо, то дах можна підняти всього за кілька хвилин. Завдяки цьому відкривається доступ до другого ліжка.

Під капотом розташований 6,6-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 175 к.с. і 393 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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Торги за цей Chevrolet K5 Blazer Cheyenne Chalet Camper 400 4×4 закінчуються через чотири дні. Наразі максимальна ставка за лот становить 10 000 доларів.

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