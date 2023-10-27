Необычная капсула времени: обнаружен автодом Chevrolet 70-х в идеальном состоянии (фото)

Chevrolet K5 Blazer Cheyenne Chalet Camper 400 4×4 предлагает уютный интерьер со всем необходимым для жизни. Автомобиль имеет пробег 85 295 км и отлично сохранился.

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На аукцион Bring a Trailer выставили необычный дом на колесах на базе Chevrolet K5 Blazer 1977 года выпуска. Автомобиль имеет отличное состояние. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Chevrolet K5 Blazer Cheyenne Chalet Camper 400 4×4 является одной из самых популярных заводских модификаций внедорожника, превращающих его в автодом. Этот экземпляр окрашен в бежевый и коричневый цвета и предлагает уютный интерьер.

Этот автомобиль имеет отличное состояние и не нуждается в ремонте. Единственными дефектами являются несколько сколов на кузове. Пробег авто составляет 85 295 км.

Дом на колесах имеет отличное состояние Фото: Bring a Trailer

В интерьере используется отделка из ткани, кожи и дерева. Внутри можно найти холодильник, плита с двумя конфорками и раковину. Сиденья можно легко трансформировать в кровать.

Внутри есть все необходимое для жизни Фото: Bring a Trailer

Если места над головой недостаточно, то крышу можно поднять всего за несколько минут. Благодаря этому открывается доступ ко второй кровати.

Под капотом расположен 6,6-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 175 л.с. и 393 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Торги за этот Chevrolet K5 Blazer Cheyenne Chalet Camper 400 4×4 заканчиваются через четыре дня. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 10 000 долларов.

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