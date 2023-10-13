Старий Chevrolet перетворили на затишний будинок на колесах лише за $700 (відео)

Саморобний автобудинок побудований на базі старого вантажного Chevrolet. Проєкт втілили в життя всього за 4 дні і витратили на нього 700 доларів.

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Будинки на колесах — як правило, недешеве задоволення, адже навіть найдоступніші моделі коштують 40-50 тис. доларів. Утім, у США побудували ультрабюджетний автобудинок на базі вантажівки. Йому присвятили відео на Youtube-каналі Smpl Builds.

Творець автобудинку використав старий вантажний Chevrolet свого батька. Роботи над ним зайняли всього 4 дні і обійшлися в 700 доларів.

Усередині з'явилися ліжко, стіл і телевізор Фото: скриншот / YouTube

Спочатку кунг вантажівки довелося очистити від сміття, а потім підлогу і стіни пофарбували емаллю з балончика. Всі матеріали для переробки Chevrolet в будинок на колесах американець придбав у звичайному будівельному супермаркеті.

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Усередині з'явилися саморобні дерев'яні столи та шафи. Також встановлено невелике односпальне ліжко з поролоновим матрацом. На стіну повісили телевізор, а освітлення здійснюється за допомогою звичайної світлодіодної стрічки.

Усередині немає санвузла і навіть подача води не передбачена. Раковиною служить невеликий пластиковий лоток. Також автобудинок Chevrolet не отримав будь-якої тепло- і шумоізоляції і не призначений для використання в сильну спеку або холод.

Раніше Фокус розповідав, що недорогий будинок на колесах випустив Nissan.

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