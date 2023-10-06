Готель на колесах: в Австралії створили розкішний автобудинок з кухнею та спальнею (фото)

Автобудинок Suncamper Santa Cruz має кухню, їдальню, спальню та ванну кімнату. Всередині та зовні є безліч відсіків для зберігання інструментів та особистих речей.

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Австралійська компанія Suncamper Motorhomes представила розкішний будинок на колесах Santa Cruz. В автобудинку є все необхідне для життя. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Кемпер Suncamper Santa Cruz побудований на базі фургона Iveco Daily. За словами творців, "всередині є вся розкіш, яку можна очікувати від 5-зіркового готелю".

Зовні будинку на колесах є розкладний дах для готування або пікніка на природі. Також можна знайти безліч відсіків для зберігання інструментів та особистих речей.

Зовні передбачено розкладний дах Фото: Suncamper Motorhomes

Suncamper Santa Cruz сягає в довжину 8,6 метра та 2,45 метра завширшки. Вага автобудинку становить 3730 кг.

Всередині розміщена обідня/розважальна зона. Над головою біля входу в автобудинок є телевізор.

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За обідньою зоною розташована кухня. У ній є холодильник, стільниця, плита з трьома конфорками та раковина, а також безліч відсіків для зберігання речей. Передбачена навіть посудомийна машина.

На кухні є холодильник, стільниця і плита з трьома конфорками Фото: Suncamper Motorhomes

У задній частині встановлено двоспальне ліжко. Поруч із ним розташована повністю обладнана ванна кімната.

У задній частині автобудинку розташоване двоспальне ліжко Фото: Suncamper Motorhomes

Вартість Suncamper Santa Cruz становить 159 000 доларів. Замовити будинок на колесах можна на сайті виробника.

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