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Nissan презентував затишний і недорогий дім на колесах для двох (фото)

Nissan Caravan, новий Nissan Caravan, автобудинок Nissan, будинок на колесах
Фото: Nissan | Nissan Caravan став домом на колесах

Автодім Nissan Caravan Myroom оснастили розкладним ліжком і поворотними кріслами. В оздобленні салону використані дерево і високоміцна тканина.

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Мінівен Nissan Caravan отримав нестандартну версію Myroom. Автомобіль перетворили на дім на колесах, і він надходить у продаж в Японії за ціною від 6 134 700 ієн ($41 250). Про це повідомляється на офіційному сайті Nissan.

Nissan Caravan, новий Nissan Caravan, автобудинок Nissan, будинок на колесах Fullscreen
Сидіння другого ряду можуть розвертатися
Фото: Nissan

На вигляд це звичайний Nissan Caravan 2023 року. Від стандартної моделі автодім відрізняється тільки чорною решіткою радіатора і особливими колісними дисками. Крім того, йому розширили палітру кольорів кузова.

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Основну увагу приділили салону Nissan Caravan Myroom. Диван третього ряду виконаний таким, що розкладається і перетворюється на двоспальне ліжко. На другому ряду з'явилися два широких крісла, які можна розгорнути на 180 градусів. Крім того, з'явилися шафи для різної поклажі.

Nissan Caravan, новий Nissan Caravan, автобудинок Nissan, будинок на колесах Fullscreen
Задній диван розкладається в ліжко
Фото: Nissan

В оздобленні Nissan Caravan Myroom використано ламіноване дерево, як у меблях, а сидіння оздоблені міцною тканиною. Від водія житловий відсік відділений шторкою. Як опцію для запропоновано портативну батарею з літій-іонними акумуляторами від Nissan Leaf.

Автодім Nissan запропоновано з 2,0-літровим 130-сильним бензиновим двигуном і 2,5-літровим турбодизелем на 132 к. с. Є версії з переднім і повним приводом.

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