Nissan показав вражаючий електрокросовер із дуже нестандартним дизайном (фото)
Nissan Hyper Adventure — електрокросовер для любителів активного способу життя. У нього оригінальні двері та трансформований задній диван.
Опубліковано перші зображення Nissan Hyper Adventure. Концепт-кар презентують на автосалоні в Токіо Japan Mobility Show разом зі ще одним прототипом Hyper Urban. Про авто розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.
Новий Nissan Hyper Adventure — невеликий кросовер для любителів активного способу життя. Він вирізняється оригінальним дизайном із вираженим "носом" і розширеними колісними арками.
У кросовера оригінальна конструкція дверей: передні — звичайні, а ось задні — піднімаються вгору. Двері багажника складаються з двох секцій, причому нижня частина перетворюється на підніжки.
У салоні Nissan Hyper Adventure встановлено кермо-штурвал, а на всю передню панель розтягнуто дисплей. Дані проектуються і на лобове скло. Салон доволі просторий, щоб перевозити лижі, намет або навіть каяк. Задній диван здатний розвертатися на 180 градусів.
Характеристики Nissan Hyper Adventure поки що не розкривають. Відомо, що кросовер отримає два електромотори і повний привід, а також функцію двонаправленої зарядки — зможе живити електрикою різні прилади.
Раніше Фокус розповідав про електричного наступника Nissan Micra.
Також ми писали про новий доступний Nissan за $9600.