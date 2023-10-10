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Nissan показав вражаючий електрокросовер із дуже нестандартним дизайном (фото)

Nissan Hyper Adventure, електромобіль Nissan, кросовер Nissan
Фото: Nissan | Nissan Hyper Adventure створений для любителів активного відпочинку

Nissan Hyper Adventure — електрокросовер для любителів активного способу життя. У нього оригінальні двері та трансформований задній диван.

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Опубліковано перші зображення Nissan Hyper Adventure. Концепт-кар презентують на автосалоні в Токіо Japan Mobility Show разом зі ще одним прототипом Hyper Urban. Про авто розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.

Nissan Hyper Adventure, електромобіль Nissan, кросовер Nissan Fullscreen
Задні двері піднімаються вгору
Фото: Nissan

Новий Nissan Hyper Adventure — невеликий кросовер для любителів активного способу життя. Він вирізняється оригінальним дизайном із вираженим "носом" і розширеними колісними арками.

Салон Nissan Hyper Adventure, електромобіль Nissan, кросовер Nissan Fullscreen
На передню панель розтягнуто дисплей
Фото: Nissan
Nissan Hyper Adventure, електромобіль Nissan, кросовер Nissan Fullscreen
Задній диван можна розгорнути
Фото: Nissan

У кросовера оригінальна конструкція дверей: передні — звичайні, а ось задні — піднімаються вгору. Двері багажника складаються з двох секцій, причому нижня частина перетворюється на підніжки.

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У салоні Nissan Hyper Adventure встановлено кермо-штурвал, а на всю передню панель розтягнуто дисплей. Дані проектуються і на лобове скло. Салон доволі просторий, щоб перевозити лижі, намет або навіть каяк. Задній диван здатний розвертатися на 180 градусів.

Новий Nissan Hyper Adventure, електромобіль Nissan, кросовер Nissan, електромобіль Nissan Fullscreen
Ззаду розкладаються сходинки
Фото: Nissan

Характеристики Nissan Hyper Adventure поки що не розкривають. Відомо, що кросовер отримає два електромотори і повний привід, а також функцію двонаправленої зарядки — зможе живити електрикою різні прилади.

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