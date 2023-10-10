Nissan показал впечатляющий электрокроссовер с очень нестандартным дизайном (фото)

Nissan Hyper Adventure — электрокроссовер для любителей активного образа жини. У него оригинальные двери и трансформируемый задний диван.

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Опубликованы первые изображения Nissan Hyper Adventure. Концепт-кар презентуют на автосалоне в Токио Japan Mobility Show вместе с еще одним прототипом Hyper Urban. Об авто рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.

Задние двери поднимаются вверх Фото: Nissan

Новый Nissan Hyper Adventure – небольшой кроссовер для любителей активного образа жизни. Он отличается оригинальным дизайном с выраженным "носом" и расширенными колесными арками.

На переднюю панель растянут дисплей Фото: Nissan Задний диван можно развернуть Фото: Nissan

У кроссовера оригинальная конструкция дверей: передние – обычные, а вот задние – поднимаются вверх. Дверь багажника состоит из двух секций, причем нижняя часть превращается в подножки.

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В салоне Nissan Hyper Adventure установлен руль-штурвал, а на всю переднюю панель растянут дисплей. Данные проецируются и на лобовое стекло. Салон довольно просторный, чтобы перевозить лыжи, палатку или даже каяк. Задний диван способен разворачиваться на 180 градусов.

Сзади раскладываются ступеньки Фото: Nissan

Характеристики Nissan Hyper Adventure пока не раскрывают. Известно, что кроссовер получит два электромотора и полный привод, а также функцию двунаправленной зарядки – сможет питать электричеством различные приборы.

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