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Авто

Nissan презентовал уютный и недорогой дом на колесах для двоих (фото)

Nissan Caravan, новый Nissan Caravan, автодом Nissan, дом на колесах
Фото: Nissan | Nissan Caravan получстал домом на колесах

Автодом Nissan Caravan Myroom оснастили раскладной кроватью и поворотными креслами. В отделке салона использованы дерево и высокопрочная ткань.

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Минивэн Nissan Caravan получил нестандартную версию Myroom. Автомобиль превратили в дом на колесах, и он поступает в продажу в Японии по цене от 6 134 700 иен ($41 250). Об этом сообщается на официальном сайте Nissan.

Nissan Caravan, новый Nissan Caravan, автодом Nissan, дом на колесах Fullscreen
Сиденья второго ряда могут разворачиваться
Фото: Nissan

С виду это обычный Nissan Caravan 2023 года. От стандартной модели автодом отличается только черной решеткой радиатора и особыми колесными дисками. Кроме того, ему расширили палитру цветов кузова.

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Основное внимание уделили салону Nissan Caravan Myroom. Диван третьего ряда выполнен раскладывающимся и превращается в двуспальную кровать. На втором ряду появились два широких кресла, которые можно развернуть на 180 градусов. Кроме того, появились шкафы для различной поклажи.

Nissan Caravan, новый Nissan Caravan, автодом Nissan, дом на колесах Fullscreen
Задний диван раскладывается в кровать
Фото: Nissan

В отделке Nissan Caravan Myroom использовано ламинированное дерево, как в мебели, а сиденья отделаны прочной тканью. От водителя жилой отсек отделен шторкой. В качестве опции для предложена портативная батарея с литий-ионными аккумуляторами от Nissan Leaf.

Автодом Nissan предложен с 2,0-литровым 130-сильным бензиновым двигателем и 2,5-литровым турбодизелем на 132 л. с. Есть версии с передним и полным приводом.

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