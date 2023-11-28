Mercedes Sprinter превратили в роскошный автодом для бездорожья (фото)
Автодом Mercedes Sprinter оборудован кухней, спальней и санузлом. Полноприводный микроавтобус подготовили к бездорожью.
Mercedes-Benz Sprinter получил новую дорогую версию ESV-1. Микроавтобус переделали во внедорожный дом на колесах. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Тюнинг Mercedes Sprinter выполнила компания Earth Ship Vans. За основу взяли микроавтобус с 208-сильным турбодизелем и полным приводом.Важно
Автодом Mercedes Sprinter получил внедорожные шины, усиленные бамперы, дополнительную оптику и багажник на крыше. Клиренс микроавтобуса увеличен.
Конечно же, основные изменения произошли внутри. В салоне ESV-1 появились раскладные кровать и стол, а передние кресла сделали поворачивающимися. Под кроватью обустроен багажник.
Мини-кухня дополнена электроплитой, раковиной и холодильником. Также предусмотрены многочисленные шкафы для поклажи и небольшой санузел.
Кроме того, установлены телевизор и акустика Focal с 11 динамиками, а шумоизоляция Mercedes Sprinter усилена. На крыше появились солнечные батареи, питающие электрооборудование. В добавок, предусмотрены системы контроля полосы движения и "слепых" зон.
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