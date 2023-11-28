Mercedes Sprinter превратили в роскошный автодом для бездорожья (фото)

Автодом Mercedes Sprinter оборудован кухней, спальней и санузлом. Полноприводный микроавтобус подготовили к бездорожью.

Related video

Mercedes-Benz Sprinter получил новую дорогую версию ESV-1. Микроавтобус переделали во внедорожный дом на колесах. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Микроавтобус подготовлен к бездорожью Фото: autoevolution.com

Тюнинг Mercedes Sprinter выполнила компания Earth Ship Vans. За основу взяли микроавтобус с 208-сильным турбодизелем и полным приводом.

Важно

Ford Transit превратили в практичный дом на колесах для любителей путешествий (фото)

Автодом Mercedes Sprinter получил внедорожные шины, усиленные бамперы, дополнительную оптику и багажник на крыше. Клиренс микроавтобуса увеличен.

В салоне появилась раскладная двуспальная кровать Фото: autoevolution.com

Конечно же, основные изменения произошли внутри. В салоне ESV-1 появились раскладные кровать и стол, а передние кресла сделали поворачивающимися. Под кроватью обустроен багажник.

Передние сиденья Mercedes Sprinter разворачиваются Фото: autoevolution.com

Мини-кухня дополнена электроплитой, раковиной и холодильником. Также предусмотрены многочисленные шкафы для поклажи и небольшой санузел.

Кухня дополнена плитой, раковиной и холодильником Фото: autoevolution.com

Кроме того, установлены телевизор и акустика Focal с 11 динамиками, а шумоизоляция Mercedes Sprinter усилена. На крыше появились солнечные батареи, питающие электрооборудование. В добавок, предусмотрены системы контроля полосы движения и "слепых" зон.

Ранее Фокус рассказывал про дом на колесах 70-х годов, обнаруженный в идеальном состоянии.

Также мы писали, что в Украине появился новый спортивный кроссовер Mercedes.