В Україні з'явився новітній спортивний кросовер Mercedes із витонченим дизайном (фото)

Кросовер Mercedes GLC Coupe став більшим і просторішим всередині. На українському ринку модель запропонована в бензинових, дизельних і гібридних версіях.

Related video

В Україні надійшов у продаж новий Mercedes-Benz GLC Coupe другого покоління. Один із перших таких кросоверів помітили в Києві. Знімки з 'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кросовер, як і раніше, являє собою купеподібний варіант Mercedes GLC. У нього елегантний силует з похилим дахом і загостреною задньою частиною. Нова модель зберегла знайомий дизайн і впізнається за розкосими фарами і тоненькими ліхтарями. До того ж, авто підросло до 4731 мм завдовжки при колісній базі у 2888 мм.

Новий Mercedes GLC Coupe став просторішим всередині, а об'єм його багажника зріс до 545 л. Усередині встановлено цифровий щиток приладів і нахилений портретний тачскрін.

Важливо

В Україну привезли економічного конкурента Nissan Qashqai від Honda (фото)

На фото потрапив кросовер Mercedes GLC 300d Coupe з 2,0-літровим 269-сильним турбодизелем. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6,4 с і розвинути 250 км/год, а середня витрата палива становить 6,1 л/100 км. Ціна Mercedes GLC 300d Coupe становить близько 2,8 млн гривень.

У салоні встановлено портрентний тачскрін Фото: Mercedes-Benz

Крім того, на українському ринку запропоновано 197-сильний варіант цього турбодизеля, 2,0-літрові бензинові турбомотори на 204 і 258 к.с., а також гібриди з підтримкою підзарядки потужністю 318, 333 і 381 к.с. Усі версії отримали 9-ступінчастий автомат і постійний повний привід.

Раніше в Києві бачили надпотужний купе-кросовер Mercedes на 800 сил, здатний розігнатися до 100 км/год за 3,4 с.

Також Фокус розповідав, що в Україні помічено автовоз із рідкісними колекційними Mercedes-Benz.