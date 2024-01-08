Ford Transit превратили в уютный дом на колесах за $9000 (видео)

В салоне Ford Transit оборудованы спальные места, шкафы и небольшая кухня. На крыше минивэна установлены солнечные батареи.

Related video

В США построили недорогой дом на колесах на базе Ford Transit 2015 года. Его создание обошлось всего в 9000 долларов. Ему посвятили видео на Youtube-канале Tiny Home Tours.

Внутри предусмотрены три спальных места Фото: скриншот / YouTube

Владелица автодома Эбби рассказала, что хотела максимально сэкономить. Изначально она планировала потратить на переделку Ford Transit 7500 долларов, но не вложилась в бюджет.

Мини-кухня дополнена плитой и раковиной Фото: скриншот / YouTube

Интерьер Ford Transit отделан обычной деревянной вагонкой. Внутри обустроены три спальных места (двуспальная кровать и полка), а также многочисленные шкафы, выдвижные ящики и раскладной столик.

Важно

Спортивный фургон: коммерческий Ford Transit получил впечатляющий тюнинг (фото)

Мини-кухня с раковиной и газовой плитой досталась Эбби абсолютно бесплатно. Ее списало и выбросило кафе – ее фактически забрали со свалки. Также установлен небольшой холодильник.

Внутри предусмотрен отсек для велосипеда, в котором также установлены дополнительные аккумуляторы общей емкостью 100 А∙ч для запитки электрооборудования. Кроме того, на крыше Ford Transit установлены солнечные панели.

Ранее Фокус рассказывал про оригинальный дом на колесах на базе "Гелендвагена".

Также мы писали про внедорожный автодом Mercedes Sprinter.