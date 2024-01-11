Квартира на колесах: представлено розкішний автодім-трансформер від Pininfarina (відео)

Автодім AC Future eTH трансформується в розкішні апартаменти площею 37 квадратних метрів. Всередині облаштовано кухню, спальню, вітальню та санвузол.

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Стартап AC Future з Каліфорнії та знамените італійське ательє Pininfarina створили інноваційний дім на колесах eTH. Його презентували на шоу CES 2024 і за кілька років він має стати серійним. Подробиці новинки розкрили у відео на Youtube-каналі виробника.

З боків і ззаду передбачені висувні секції Фото: скриншот / YouTube

Автодім AC Future eTH сягає 6,1 м завдовжки та 2,4 м завширшки. У Pininfarina розробили футуристичний дизайн вена з великою площею скління. Будинок на колесах є трансформером: з боків і ззаду у нього висуваються секції, що збільшує внутрішню площу до 37 кв. м — виходить невелика квартира.

У автобудинку розкішний інтер'єр Фото: скриншот / YouTube

AC Future eTH позиціонують, як автодім преміум-класу. У нього розкішний салон із кухнею, спальнею та вітальнею. Усередині встановлено велике двоспальне ліжко, дивани, крісла та стіл.

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Також встановлено плиту, холодильник і раковину, є і санвузол із душем. На підлозі — ламінат і ковролін. Водійське місце трансформується в робочий стіл: кермо ховається, а щиток приладів перетворюється на монітор.

У спальні встановлено широке ліжко Фото: скриншот / YouTube Кухня доповнена раковиною, плитою і холодильником Фото: скриншот / YouTube

Акумулятори та сонячні батареї на даху дають змогу живити електрообладнання AC Future eTH протягом тижня. А спеціальний конденсатор (він працює за принципом осушувача повітря) дає змогу отримувати воду з навколишнього середовища.

Характеристики AC Future eTH поки що не розголошують. Відомо лише, що дім на колесах запропонують у гібридній та електричній версіях.

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