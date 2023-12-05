На продаж виставлено унікальний автодім-спорткар від творця DeLorean (відео)

Автодім Vixen 21 TD вирізняється обтічним дизайном і здатний розвинути 160 км/год. Усередині облаштовано кухню, спальню і санвузол.

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У Канаді на аукціон Bring a Trailer виставили рідкісний дім на колесах Vixen 21 TD 1987 року. Це одна з найбільш незвичайних моделей у своєму класі. Про авто розповіли на сайті аукціону.

Випустили тільки 587 Vixen 21 TD Фото: Bring a Trailer

З 1986 до 1989 року випущено лише 587 Vixen 21 TD усіх версій. Його позиціонували, як найшвидший автодім свого часу.

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У 6,36-метрового будинку на колесах обтічний дизайн від автора спорткара DeLorean DMC-12 (авто з фільму "Назад у майбутнє") Білла Коллінза. 2,4-літровий 115-сильний турбодизель BMW і 5-ступінчаста механічна КПП дозволять розвивати 160 км/год. Пізніше з'явилася і 165-сильна бензинова версія з автоматом. Також передбачена пневмпопідвіска зі змінним кліренсом.

У салоні є кухня і розкладний стіл Фото: Bring a Trailer

У салоні облаштовано спальню з широким ліжком, розкладні стіл і дивани. Є санвузол із душем і численні шафи для поклажі. Кухня доповнена раковиною, холодильником і мікрохвильовою піччю. На додачу, встановлено кондиціонер і акустику Sony.

Усередині облаштовано спальню та санвузол Фото: Bring a Trailer

Також передбачено бак для води і додатковий акумулятор на 100 А∙год, що живить електрообладнання. Попередній власник встановив на даху ще й сонячні батареї.

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