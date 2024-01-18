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Авто

Особняк на колесах: в США создали роскошный автодом за $1,6 миллиона (видео)

Newmar King Aire, автодом Newmar, дом на колесах
Фото: Newmar | Выдвижные секции увеличивают внутреннее пространство

Интерьер Newmar King Aire отделан дорогой кожей, деревом и даже мрамором. Внутри обустроены спальня, кухня и гостиная.

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Американский производитель домов на колесах Newmar презентовал свою новую флагманскую модель King Aire. Она стоит 1 615 360 долларов. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Newmar.

Newmar King Aire, автодом Newmar, дом на колесах Fullscreen
Душевая кабина отделана плиткой

Новый Newmar King Aire, по сути, является, полноценным автобусом, построенным на шасси грузовика. Для увеличения внутреннего пространства по бокам выдвигаются секции.

Интерьер Newmar King Aire получился очень роскошным. Внутри установлены мягкие кожаные диваны и кресла, а шкафы выполнены из массива клена. Душевая кабина отделана дорогой плиткой, а обеденный стол выполнен из мрамора.

Автодом Newmar King Aire Fullscreen
Кресла и диваны обшиты дорогой кожей
Newmar King Aire Fullscreen
Внутри установлен огромный холодильник
Автодом Newmar King Aire Fullscreen
На кухне предусмотрен винный шкаф
дом на колесах Fullscreen
В спальне расположена широкая кровать
Автодом Newmar King Aire
Newmar King Aire
Автодом Newmar King Aire
дом на колесах

В спальне установлена широкая кровать, а на кухне предусмотрены огромный холодильник, раковина, плита, микроволновая печь и даже охлаждаемый винный шкаф.

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Естественно, установлены большой телевизор и мощная аудиосистема. Электрооборудование питается от дополнительных аккумуляторов и солнечных батарей на крыше.

Кроме того, автодом Newmar King Aire получил современные системы безопасности – адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков и контроль усталости водителя.

Ранее Фокус рассказывал про еще один дорогой дом на колесах с дизайном от Pininfarina.

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