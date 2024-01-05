Роскошь по цене Bentley: как выглядит самый дорогой Mercedes Sprinter (видео)

Mercedes-Benz Sprinter получил роскошную версию за $228 000. В его салоне установлены телевизоры, холодильники, комфортабельные сиденья с электроприводом и подогревом.

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В Великобритании выполнили впечатляющий тюнинг Mercedes Sprinter. Микроавтобус превратили в роскошный бизнес-шатл. О нем рассказал в видео на Youtube создатель авто Клайв Саттон.

Микроавтобус получил 20-дюймовые диски Фото: скриншот / YouTube

Микроавтобус оценили в 180 000 фунтов стерлингов ($228 000) — на уровне Bentley Bentayga. Визуально он отличается от стандартного Mercedes-Benz Sprinter решеткой радиатора в духе AMG и 20-дюймовыми легкосплавными дисками, также появились выдвижные подножки.

Сиденья получили электропривод, подогрев и подставки для отдыха ног Оснащение включает телевизор и холодильник

В салоне установлены комфортабельные сиденья из кожи. Они дополнены электроприводом, подогревом и выдвижными подставками для отдыха ног. Даже раскладные столики получили электропривод.

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Комплектация Mercedes Sprinter включает панорамную крышу, пару 42-дюймовых телевизоров, Wi-Fi и игровую приставку Play Station 5. Установлены два холодильника, беспроводные зарядки для смартфонов и множество USB-портов.

Если выбрать удлиненный вариант Mercedes Sprinter, то сзади даже можно оборудовать мини-кухню и санузел. Британский тюнер готов исполнить любое пожелание заказчика.

Ранее Фокус рассказывал, что Mercedes-Benz Sprinter превратили в автодом для бездорожья.

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