Старый военный грузовик превратили в роскошный автодом для бездорожья (видео)

Грузовик Stewart & Stevenson M1085 2002 года стал большим внедорожным автодомом премиум-класса. Внутри появились спальня, кухня, ванная и гараж для мотоцикла.

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В США построили впечатляющий дом на колесах для бездорожья. Он предназначен для известного путешественника и блогера Майкла Лэддена. Об авто рассказали в видео на Youtube-канале Lifestyle Overland.

Внутри предусмотрен отсек для мотоцикла Фото: скриншот / YouTube

За основу взят трехосный военный грузовик Stewart & Stevenson M1085 2002 года. Его удлинили до 6,4 м и серьезно доработали.

В спальне установлена широкая кровать Фото: скриншот / YouTube

Поскольку Майкл Лэдден путешествует в самые удаленные уголки планеты, то проходимости автодома уделено огромное внимание. Он полноприводный и оснащен тяговитым 7,2-литровым дизелем.

Внутри нашлось место для большой кухни Фото: скриншот / YouTube

К тому же, комплектация включает пневмоподвеску, и даже систему подкачки колес. Облегчают управление усилитель руля, автоматическая КПП и камеры заднего вида.

В ванной установлена дорогая сантехника Фото: скриншот / YouTube

Салон автодома получился весьма роскошным. Там обустроены спальня с большой кроватью, ванная с дорогой сантехникой и кухня с плитой, раковиной и холодильником. Есть и рабочее место с компьютером. Предусмотрены конлиционер и кресла с подогревом.

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Сзади появилось раскладное крыльцо. К тому же, нашлось места для отсека с велосипедом и мотоциклом – двухколесная техника позволяет быстрее разведать окрестности.

Внутри нашлось место для 644-литрового бака с водой и мощных аккумуляторов общей емкостью 1000 Ач. В добавок, на крыше раскладываются солнечные батареи.

Ранее Фокус рассказывал про роскошный дом на колесах за $1,6 миллиона.

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