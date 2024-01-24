Citroen Berlingo превратили в оригинальный электрический автодом в ретро-стиле (фото)

Дизайн Citroen Berlingo изменен в стилистике знаменитой модели 2CV. В салоне минивэна появились раскладной диван и мини-кухня.

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У Citroen Berlingo появилась новая нестандартная версия. Минивэн превратили в дом на колесах с дизайном в стиле 50-х годов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

В автодом переделывают электрический Berlingo Фото: autoevolution.com

Не все знают, что у Citroen Berlingo существует оригинальная ретро-модификация, напоминающая знаменитый Citroen 2CV в кузове фургон. Автомобили дорабатывает итальянская компания Caselani, но продают их через дилерскую сеть Citroen.

Именно такой минивэн и превратили в автодом. Тюнинг Citroen Berlingo выполнило немецкое ателье Vanderer.

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Примечательно, что за основу взят электромобиль Citroen e-Berlingo в удлиненном исполнении. Он просторный внутри – нашлось место для раскладного углового дивана, который превращается в двуспальную кровать.

Кухня дополнена раковиной, столом и двумя плитами Фото: autoevolution.com

Кроме того, установлена мини-кухня с газовой и электрической плитами, небольшой раковиной и раскладным столом. В нерабочем состоянии она прячется в два ящика. Также у дома на колесах поднимается крыша.

Диван можно разложить Фото: autoevolution.com

Электромобиль Citroen e-Berlingo оснащен стандартным 136-сильным мотором и батареей емкостью 50 кВт∙ч. Его запас хода составляет 320 км.

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