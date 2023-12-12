Бензин, дизель или электро: представлен новый коммерческий Citroen (фото)

Citroen Berlingo изменился внешне и стал современнее внутри. Модель предложена в грузовой, грузопассажирской и пассажирской версиях и доступна в двух вариантах по длине.

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Презентован новый Citroen Berlingo 2024. Коммерческие фургон и минивэн прошли модернизацию и поступят в продажу с начала 2024 года. Об этом сообщает сайт Citroen.

Модель выпускают в бензиновом, дизельном и электрическом исполнении Фото: Stellantis

Дизайн Citroen Berlingo изменен в новом фирменном стиле. Передняя часть выполнена в духе новейшего электромобиля Citoren e-C3 – заменены решетка радиатора, фары и бампер.

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Как и прежде, Citroen Berlingo предложен в грузовой, грузопассажирской и пассажирской версиях с объемом багажника до 4000 л. Предложены 4,4-метровый пятиместный и 4,75-метровый семиместный минивэны.

В салоне заменен руль и установлен большой 10-дюймовый тачскрин Фото: Stellantis

В салоне заменен руль и обновлена передняя панель. Установлены виртуальный щиток приборов, увеличенный 10-дюймовый тачскрин и беспроводная зарядка для смартфонов. Кроме того, появились более комфортабельные передние сиденья (Advanced Comfort Seats).

Доступны версии Berlingo на 5 и 7 мест Фото: Stellantis

В Европейском союзе будет доступен исключительно электромобиль Citroen e-Berlingo со с136-сильным мотором и батареей на 50 кВт∙ч. Ему увеличили до 320 км запас хода, а быстрая зарядка на 80% занимает 30 минут.

Объем багажника может достигать 4000 л Фото: Stellantis

В других странах (в том числе, и в Украине) останутся и двигатели внутреннего сгорания – 1,2-литровые бензиновые турбомоторы на 110 и 130 л. с., а также 1,5-литровые турбодизели мощностью 90, 100 и 130 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок вышел новый Fiat Doblo — родственник Berlingo.

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