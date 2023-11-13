Повернення легенди: на український ринок виходить новий Jeep Wrangler (фото)

Новий Jeep Wrangler в Україні буде доступний у чотиридверному виконанні та з 272-сильним турбомотором. Версія Rubicon оснащена позашляховими шинами, посиленими мостами і блокуваннями диференціалів.

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Лінійку Jeep в Україні поповнив позашляховик Wrangler. Культова рамна модель повернулася в нашу країну після кількох років відсутності. Про це повідомляється на офіційному сайті бренду.

Позашляховик запропонований у чотиридверному виконанні Фото: Stellantis

Новий Jeep Wrangler дебютує на українському ринку в подовженому чотиридверному виконанні Unlimited. У нього класичний дизайн із вираженими крилами, круглими фарами і фірмовою решіткою радіатора Jeep. Дах і двері виконані знімними

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Позашляховик оснащений 2,0-літровим бензиновим турбодвигуном потужністю 272 к. с. і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 6,8 с і розвинути 159 км/год, а середня витрата палива становить 12,3 л/100 км.

Jeep Wrangler запропоновано у позашляховій версії Rubicon Фото: Stellantis

Jeep Wrangler 2023 запропонують у топовій екстремальній версії Rubicon (2 818 900 гривень) зі збільшеним до 252 мм кліренсом, посиленими мостами, знижувальною передачею, блокуванням міжколісних диференціалів і 17-дюймовою позашляховою гумою.

Дах і двері авто виконані знімними Фото: Stellantis

Також комплектація Jeep Wrangler охоплює оздоблення салону комбінованою шкірою, безключовий доступ, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, підігрів сидінь і керма, камери кругового огляду і набір систем безпеки.

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